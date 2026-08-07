Anderlecht aurait réactivé une piste datant d'Olivier Renard et évoluant dans un grand club italien

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Le Sporting d'Anderlecht espère encore se renforcer notamment d'ici à la fin du mercato, sans parler des éventuels départs prévus ou imprévus. Sur la liste d'Antoine Sibierski, on retrouverait un joueur déjà suivi à l'époque d'Olivier Renard.

Un des dossiers les plus chauds à l'époque sous Olivier Renard au RSC Anderlecht concernait le défenseur David Odogu, alors à Wolfsburg. L'Allemand, 1,91 m, rapide et techniquement doué, semblait correspondre parfaitement au profil d'Anderlecht. Odogu a été champion du monde avec les U17 allemands, avait également joué à trois reprises pour l'équipe A de Wolfsburg et avait alors une valeur marchande de 1,5 million d'euros selon Transfermarkt.

Anderlecht était bien avancé dans les négociations avec Wolfsburg et le joueur, mais l'AC Milan s'était immiscé dans le dossier. Le grand club italien a finalement mis sur la table sept millions d'euros plus trois millions de bonus, ne laissant donc aucune chance aux Mauves. 

David Odogu est en difficulté à l'AC Milan

Un an plus tard, RSC Anderlecht pourrait retenter sa chance, avec une nuance. Selon Gianluca Di Marzio, l'AC Milan veut envoyer son jeune joueur en prêt pour se développer. Le club allemand de Mayence et lr RSC Anderlecht seraient ainsi désignés comme les principaux favoris pour accueillir David Odogu.

D'autres prétendants existent, mais Mayence et Anderlecht semblent avoir une longueur d'avance sur les autres candidats. Mayence parce qu'Odogu connaît déjà le championnat allemand, Anderlecht parce qu'il y avait déjà de l'intérêt la saison passée et que les Mauves croient visiblement en lui.


Reste un point important : au contraire d'Olivier Renard, Antoine Sibierski n'est pas fan des prêts, surtout sans option d'achat. Son plan est généralement de transférer des joueurs à titre définitif plutôt que d'amener des joueurs à la plus-value limitée au court terme. Fera-t-il une exception ? 

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