C'est officiel : du renfort pour les U23 d'Anderlecht

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Nouvelle recrue au Sporting d'Anderlecht, mais pas pour l'équipe première. Ailier de nationalité algérienne issu d'Île-de-France et passé par Châteauroux cette saison, Willsem Boussaid intègre le noyau du RSCA Futures en Challenger Pro League.