"Avec un vrai buteur, Anderlecht pourrait revoir ses ambitions à la hausse"

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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"Avec un vrai buteur, Anderlecht pourrait revoir ses ambitions à la hausse"
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Anderlecht s'est imposé de justesse face à La Louvière ce dimanche soir, en inscrivant le but de la victoire dans le temps additionnel (90+2e, 2-1). Cette rencontre était commentée sur DAZN par Philippe Albert, qui a ensuite tiré son analyse de la rencontre.

Anderlecht était mené 0-1 à la 54e minute de jeu après un but de Mustapha Isah. Les Loups ont ensuite été contraints de poursuivre à dix suite à l'exclusion de Joël Ito cinq minutes plus tard. Les Mauves ont égalisé via Joshua Nga Kana à la 69e (1-1) avant qu'Adriano Bertaccini ne délivre tout un stade dans le temps additionnel (2-1).

L'exclusion de Joël Ito est évidemment un tournant du match, comme le souligne Philippe Albert au micro de Sudinfo : "L’exclusion d’Ito a complètement changé la donne. Les Loups ont bien défendu, se sont battus comme des lions, ont fait preuve d’une mentalité remarquable. On n’a rien à leur reprocher car ce n’est pas au Lotto Park qu’ils doivent nécessairement prendre des points. Au fur et à mesure de la rencontre, la pression était devenue trop forte pour la RAAL."

"Les Mauves auraient pu se rendre le match plus facile en prenant l’avantage plus tôt, ils ont cravaché jusqu’à la fin mais ont quand même fini par émerger méritoirement. Ce résultat est un boost mental pour la suite de leur saison. Pour le moment, le message du coach semble passé, la mentalité au sein du groupe est exemplaire. Et le football proposé est aussi par moments intéressant avec du mouvement, du jeu rapide, du contre-pressing", a-t-il poursuivi.

Prochain rendez-vous face au PAOK

Philippe Albert a ensuite évoqué la rencontre des Mauves au troisième tour de qualification retour de l'Europa League ce jeudi : "Maintenant, place au PAOK jeudi. C’est un rendez-vous à ne pas manquer pour les Mauves et leur saison en Europe. D’ici la fin du mercato, si Anderlecht parvient à transférer un vrai buteur capable de planter entre 15 et 20 buts, comme l’était Dolberg, le club pourrait peut-être revoir ses ambitions légèrement à la hausse…"

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