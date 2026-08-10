Des futurs gagnants et perdants : Mark Van Bommel va rebattre les cartes avec les Diables Rouges

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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Des futurs gagnants et perdants : Mark Van Bommel va rebattre les cartes avec les Diables Rouges
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Écartés, blessés ou simplement devancés par la concurrence, plusieurs Diables Rouges ont beaucoup à gagner avec Mark Van Bommel. Pour eux, les compteurs sont presque remis à zéro.

Mandela Keita, Roméo Lavia, Mike Godts ou Loïs Openda ont une bonne raison de suivre de près les premiers choix de Mark Van Bommel. Avec un nouveau sélectionneur, certains joueurs laissés de côté par Rudi Garcia peuvent revenir dans la course. Le Néerlandais ne partira pas de zéro, mais il aura ses préférences. À eux maintenant de lui montrer qu'ils méritent une place.

Mandela Keita à une revanche à prendre

Le cas de Keita est l'un des plus intéressants. Le milieu sortait d'une très bonne saison avec Parme et faisait partie des joueurs les plus réguliers de son équipe. En Italie, ses prestations lui avaient valu plusieurs commentaires positifs dans la presse. Cela n'avait pas suffi pour convaincre Rudi Garcia de l'emmener à la Coupe du monde 2026. Avec Van Bommel, Keita peut repartir de zéro. Son profil, son activité et son agressivité au milieu peuvent lui permettre de revenir rapidement dans la discussion.

Lavia attend lui aussi depuis longtemps. Sa dernière apparition avec les Diables remonte au 28 mars 2023 (victoire 3-2 en Allemagne). Depuis, les blessures ne lui ont pas laissé le temps d'enchaîner Son problème ce n'est pas son potentiel, mais sa disponibilité. S'il parvient à jouer plusieurs mois sans pépin physique, son nom reviendra naturellement. Au milieu, Nicolas Raskin a pris de l'avance et semble bien installé aux côtés de Youri Tielemans. Derrière eux, Hans Vanaken et Kevin De Bruyne sont dans la course.

Mika Godts, une question de temps

Pour Godts, le Mondial est un rendez-vous manqué. Garcia avait préféré le laisser en vacances. Jérémy Doku avait été diminué par une infection respiratoire et n'avait pas pu évoluer à son meilleur niveau. Cette fois, Godts sait ce qu'il lui reste à faire : continuer à être décisif avec l'Ajax Amsterdam ou bientôt avec le Paris Saint-Germain. Van Bommel pourrait apporter du changement derrière. Joaquin Seys a les moyens de venir concurrencer Maxim De Cuyper.

La fin de Romelu Lukaku en sélection ?

Même le poste de numéro neuf pose question pour la suite. Romelu Lukaku est là, mais il avance en âge et ne peut plus multiplier les courses comme avant. Pendant le Mondial, Charles De Ketelaere avait montré qu'une autre formule était possible en faux neuf. Il avait marqué deux fois contre les États-Unis en huitièmes, puis contre l'Espagne en quarts. Lucas Stassin est freiné par sa situation à Saint-Étienne. Pour Openda, le chemin est plus simple. S'il recommence à marquer avec Lyon, son retour avec les Diables pourrait redevenir d'actualité.

Van Bommel aura aussi un choix à faire dans les buts si Thibaut Courtois n'est pas disponible. Mike Penders et Senne Lammens peuvent tous les deux prétendre à une place plus importante. C'est ce qui rend les prochains mois intéressants : derrière plusieurs cadres, la hiérarchie n'est pas figée. Keita, Lavia, Godts, Openda ou Seys ont une nouvelle occasion. Garcia avait fait ses choix. Van Bommel fera les siens.

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