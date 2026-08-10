OFFICIEL : un nouveau latéral gauche débarque à Anderlecht

Anderlecht continue de construire son équipe espoirs pour la nouvelle saison. Le Sporting vient d'officialiser une nouvelle arrivée au sein des RSCA Futures.

Anderlecht renforce le noyau des RSCA Futures. Les Mauves ont recruté Cheikh Koité, un latéral gauche sénégalais de 22 ans qui arrive en provenance de Football Bourg-en-Bresse Péronnas 01. Il a signé un contrat de deux saisons, avec une année supplémentaire en option.

Une seule saison en Europe

Le défenseur a fait ses premiers pas au Sénégal, où il a été formé au SC Teranga. Ce n'est qu'à l'été 2025 qu'il a franchi le pas vers l'Europe. Le FBBP 01 l'avait recruté en France.

Koité n'a pas mis longtemps à se faire une place dans l'équipe. Pour sa première et unique saison au sein du club français, il a totalisé 31 rencontres. Un an après son arrivée en France, il s'offre donc une nouvelle étape dans sa carrière.

Koité vient renforcer les RSCA Futures, avec une certaine expérience chez les seniors. Il n'est pas la seule recrue arrivée cet été pour l'équipe réserve: Anderlecht avait attiré l'attaquant franco-algérien Willsem Boussaid.