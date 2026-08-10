Un nouveau chouchou à Anderlecht : homme du match, Joshua Nga Kana réagit à son avènement

L'avènement d'un nouveau chouchou au Lotto Park ? Laissons le temps de la confirmation à Joshua Nga Kana, qui a toutefois démontré de très, très sérieuses qualités, ce dimanche soir contre la RAAL, et qui a inscrit son tout premier but en Jupiler Pro League.

Joshua Nga Kana n'est pas près d'oublier cette soirée. Le jeune Anderlechtois de 17 ans a inscrit son premier but en championnat avec l'équipe première et a en plus été élu Homme du Match après cette réception de La Louvière. "Je suis très heureux, très content, il y a beaucoup d'émotions", nous confiait-il après la rencontre.

Un nouveau chouchou du Lotto Park

Un but qui représentait donc bien plus qu'une simple égalisation pour le jeune ailier. "Beaucoup de fierté, pour ma famille, pour moi-même. Pour tous les supporters. Pouvoir aider le club me fait vraiment très plaisir. Je suis très heureux."

Les supporters bruxellois attendent depuis longtemps l'éclosion d'un nouveau chouchou issu de Neerpede. Ces dernières années, plusieurs grands talents ont quitté le club avant de pouvoir réellement s'inscrire dans la durée au Lotto Park, comme Julien Duranville ou Jeremy Doku.

Anderlecht espère donc à nouveau voir éclore un joueur capable de devenir le visage du club pendant plusieurs années. Youri Tielemans et Romelu Lukaku ont prouvé par le passé qu'un talent issu de Neerpede pouvait devenir un véritable chouchou du public, mais aussi un pilier sportif majeur. Joshua Nga Kana en est évidemment encore loin, mais les premiers signaux sont prometteurs.

Une activité dingue sur son flanc

Face à La Louvière, l'adolescent a montré de très belles choses depuis le côté gauche. Ses qualités techniques, ses accélérations et sa capacité à dribbler ont constamment créé du danger et ont mis aux fraises un Shaquil Delos souvent dépassé.



Lire aussi… "Je reste avec un sentiment d’injustice" : Edward Still critique l’arbitrage après l’expulsion de Joël Ito›

Le point de travail majeur du très jeune joueur demeure la finition. Joshua Nga Kana a notamment bénéficié d'une énorme occasion en première période, mais ne l'a pas convertie. Il n'a toutefois pas eu beaucoup de temps pour s'en vouloir. Son premier but en Jupiler Pro League allait finalement bien arriver dans la dernière demi-heure.

Fait marquant : Vitor Bruno était sur le point de faire sortir le jeune ailier lorsqu'il a frappé. Le coach portugais a finalement changé sa décision au dernier moment. "C'était une très belle passe décisive d'Ali Maamar", détaillait Nga Kana à propos de son but. "Je me suis ensuite retrouvé en face à face et je n'avais plus qu'à bien placer le ballon."

Vitor Bruno donne des chances aux jeunes joueurs

L'évolution de Joshua Nga Kana correspond par ailleurs parfaitement à l'approche de Vitor Bruno. Le nouvel entraîneur d'Anderlecht avait déjà fait comprendre durant la préparation qu'il ne regardait pas l'âge de ses joueurs. Celui qui est suffisamment bon aura sa chance.

Cela offre des perspectives non seulement à Nga Kana, mais aussi à d'autres talents de Neerpede comme Jayden Onia-Seke. Vitor Bruno semble clairement décidé à redonner une place importante à la formation au sein de l'équipe première.

Nga Kana semble bien décidé à en profiter. "C'était difficile", nous expliquait-il encore au sujet de cette rencontre face à La Louvière. "Nous avons dominé le match du début à la fin. Nous avons encaissé un but, mais nous avons continué à pousser. Finalement, les deux buts sont rentrés en notre faveur. Nous avons su rester patients et trouver le bon moment."

Une première qui en appelle d'autres pour Joshua Nga Kana

Cette patience a finalement permis à Anderlecht de décrocher les trois points et, peut-être, de faire émerger un nouveau chouchou du public. Nga Kana n'a que 17 ans, mais possède déjà les qualités techniques nécessaires pour conquérir le cœur des supporters.

S'il parvient également à améliorer son efficacité devant le but dans les prochains mois, le nom de Joshua Nga Kana pourrait bien résonner beaucoup plus souvent dans les tribunes du Lotto Park.