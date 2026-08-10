Interview Un nouveau chouchou à Anderlecht : homme du match, Joshua Nga Kana réagit à son avènement

Loïc Woos Johan Walckiers
Loïc Woos et Johan Walckiers depuis le Lotto Park
| Commentaire
Un nouveau chouchou à Anderlecht : homme du match, Joshua Nga Kana réagit à son avènement
Photo: © photonews
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

L'avènement d'un nouveau chouchou au Lotto Park ? Laissons le temps de la confirmation à Joshua Nga Kana, qui a toutefois démontré de très, très sérieuses qualités, ce dimanche soir contre la RAAL, et qui a inscrit son tout premier but en Jupiler Pro League.

Joshua Nga Kana n'est pas près d'oublier cette soirée. Le jeune Anderlechtois de 17 ans a inscrit son premier but en championnat avec l'équipe première et a en plus été élu Homme du Match après cette réception de La Louvière. "Je suis très heureux, très content, il y a beaucoup d'émotions", nous confiait-il après la rencontre.

Un nouveau chouchou du Lotto Park

Un but qui représentait donc bien plus qu'une simple égalisation pour le jeune ailier. "Beaucoup de fierté, pour ma famille, pour moi-même. Pour tous les supporters. Pouvoir aider le club me fait vraiment très plaisir. Je suis très heureux."

Les supporters bruxellois attendent depuis longtemps l'éclosion d'un nouveau chouchou issu de Neerpede. Ces dernières années, plusieurs grands talents ont quitté le club avant de pouvoir réellement s'inscrire dans la durée au Lotto Park, comme Julien Duranville ou Jeremy Doku.

Anderlecht espère donc à nouveau voir éclore un joueur capable de devenir le visage du club pendant plusieurs années. Youri Tielemans et Romelu Lukaku ont prouvé par le passé qu'un talent issu de Neerpede pouvait devenir un véritable chouchou du public, mais aussi un pilier sportif majeur. Joshua Nga Kana en est évidemment encore loin, mais les premiers signaux sont prometteurs.

Une activité dingue sur son flanc

Face à La Louvière, l'adolescent a montré de très belles choses depuis le côté gauche. Ses qualités techniques, ses accélérations et sa capacité à dribbler ont constamment créé du danger et ont mis aux fraises un Shaquil Delos souvent dépassé.

Lire aussi… "Je reste avec un sentiment d’injustice" : Edward Still critique l’arbitrage après l’expulsion de Joël Ito

Le point de travail majeur du très jeune joueur demeure la finition. Joshua Nga Kana a notamment bénéficié d'une énorme occasion en première période, mais ne l'a pas convertie. Il n'a toutefois pas eu beaucoup de temps pour s'en vouloir. Son premier but en Jupiler Pro League allait finalement bien arriver dans la dernière demi-heure.

Fait marquant : Vitor Bruno était sur le point de faire sortir le jeune ailier lorsqu'il a frappé. Le coach portugais a finalement changé sa décision au dernier moment. "C'était une très belle passe décisive d'Ali Maamar", détaillait Nga Kana à propos de son but. "Je me suis ensuite retrouvé en face à face et je n'avais plus qu'à bien placer le ballon."

Vitor Bruno donne des chances aux jeunes joueurs

L'évolution de Joshua Nga Kana correspond par ailleurs parfaitement à l'approche de Vitor Bruno. Le nouvel entraîneur d'Anderlecht avait déjà fait comprendre durant la préparation qu'il ne regardait pas l'âge de ses joueurs. Celui qui est suffisamment bon aura sa chance.

Cela offre des perspectives non seulement à Nga Kana, mais aussi à d'autres talents de Neerpede comme Jayden Onia-Seke. Vitor Bruno semble clairement décidé à redonner une place importante à la formation au sein de l'équipe première.

Nga Kana semble bien décidé à en profiter. "C'était difficile", nous expliquait-il encore au sujet de cette rencontre face à La Louvière. "Nous avons dominé le match du début à la fin. Nous avons encaissé un but, mais nous avons continué à pousser. Finalement, les deux buts sont rentrés en notre faveur. Nous avons su rester patients et trouver le bon moment."

Une première qui en appelle d'autres pour Joshua Nga Kana

Cette patience a finalement permis à Anderlecht de décrocher les trois points et, peut-être, de faire émerger un nouveau chouchou du public. Nga Kana n'a que 17 ans, mais possède déjà les qualités techniques nécessaires pour conquérir le cœur des supporters.

S'il parvient également à améliorer son efficacité devant le but dans les prochains mois, le nom de Joshua Nga Kana pourrait bien résonner beaucoup plus souvent dans les tribunes du Lotto Park.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
RAAL La Louvière
Joshua Nga Kana

Plus de news

OFFICIEL : un nouveau latéral gauche débarque à Anderlecht

OFFICIEL : un nouveau latéral gauche débarque à Anderlecht

20:00
"Je reste avec un sentiment d’injustice" : Edward Still critique l’arbitrage après l’expulsion de Joël Ito

"Je reste avec un sentiment d’injustice" : Edward Still critique l’arbitrage après l’expulsion de Joël Ito

15:20
2
Un mercato enfin cohérent ? Anderlecht semble avoir trouvé la bonne formule

Un mercato enfin cohérent ? Anderlecht semble avoir trouvé la bonne formule

19:00
1
Nouvelle offensive de Fenerbahçe pour Romelu Lukaku : Naples doit trancher

Nouvelle offensive de Fenerbahçe pour Romelu Lukaku : Naples doit trancher

21:45
Matias Fernandez-Pardo bloqué par la vente d'un coéquipier ? Lille a fixé ses conditions

Matias Fernandez-Pardo bloqué par la vente d'un coéquipier ? Lille a fixé ses conditions

21:30
Le paradoxe Adriano Bertaccini : un départ qui pourrait se retourner contre Anderlecht

Le paradoxe Adriano Bertaccini : un départ qui pourrait se retourner contre Anderlecht

16:20
1
Sans club, Yari Verschaeren dit non à un contrat de trois ans en Italie

Sans club, Yari Verschaeren dit non à un contrat de trois ans en Italie

21:00
Le Club de Bruges et l'Union au-dessus du lot : la Pro League est-elle devenue une course à deux ?

Le Club de Bruges et l'Union au-dessus du lot : la Pro League est-elle devenue une course à deux ?

19:30
Enfin le grand départ ? Un grand club portugais veut s'offrir Lucas Stassin

Enfin le grand départ ? Un grand club portugais veut s'offrir Lucas Stassin

20:30
Confirmé : cette piste du Club de Bruges ne rejoindra finalement pas les Blauw en Zwart

Confirmé : cette piste du Club de Bruges ne rejoindra finalement pas les Blauw en Zwart

18:30
L’entraîneur de l’OL compte sur Loïs Openda : "L’équipe travaille pour tirer profit de ses qualités"

L’entraîneur de l’OL compte sur Loïs Openda : "L’équipe travaille pour tirer profit de ses qualités"

18:00
"Avec un vrai buteur, Anderlecht pourrait revoir ses ambitions à la hausse"

"Avec un vrai buteur, Anderlecht pourrait revoir ses ambitions à la hausse"

08:30
2
Des futurs gagnants et perdants : Mark Van Bommel va rebattre les cartes avec les Diables Rouges

Des futurs gagnants et perdants : Mark Van Bommel va rebattre les cartes avec les Diables Rouges

17:40
Parfait Guiagon pourrait quitter le Sporting de Charleroi cet été : un club saoudien a soumis une offre

Parfait Guiagon pourrait quitter le Sporting de Charleroi cet été : un club saoudien a soumis une offre

16:40
"Il est franc, et j’apprécie cela" : Thibaut Courtois retrouve José Mourinho

"Il est franc, et j’apprécie cela" : Thibaut Courtois retrouve José Mourinho

17:20
Adem Zorgane présent contre Bodø/Glimt ? David Hubert fait le point

Adem Zorgane présent contre Bodø/Glimt ? David Hubert fait le point

16:52
"C’est normal que tu te fasses siffler" : Steven Defour se montre sévère envers le Standard

"C’est normal que tu te fasses siffler" : Steven Defour se montre sévère envers le Standard

16:00
Naples baisse fortement le prix de Romelu Lukaku : le club italien est pressé de vendre le Diable Rouge

Naples baisse fortement le prix de Romelu Lukaku : le club italien est pressé de vendre le Diable Rouge

14:00
1
"C'est cette mentalité qu’il faut avoir" : Vincent Kompany prêt pour une nouvelle saison remplie de succès ?

"C'est cette mentalité qu’il faut avoir" : Vincent Kompany prêt pour une nouvelle saison remplie de succès ?

15:40
"Ils jouent un autre football" : l'Union vue de Norvège, par l'entraîneur de Bodø/Glimt

"Ils jouent un autre football" : l'Union vue de Norvège, par l'entraîneur de Bodø/Glimt

15:00
Zakaria El Ouahdi en route vers un départ du KRC Genk ? Un géant italien est intéressé

Zakaria El Ouahdi en route vers un départ du KRC Genk ? Un géant italien est intéressé

14:30
La RAAL peut-elle jouer le... "haut de tableau" ? "Je vous promets qu'on va faire mal cette saison" Interview

La RAAL peut-elle jouer le... "haut de tableau" ? "Je vous promets qu'on va faire mal cette saison"

09/08
Après l'Inter, la Premier League : accord trouvé pour le transfert d'un cadre de l'Union SG

Après l'Inter, la Premier League : accord trouvé pour le transfert d'un cadre de l'Union SG

13:00
"Nous voyons qu’il possède énormément de qualités" : l’entraîneur de Dortmund séduit par Kos Karetsas

"Nous voyons qu’il possède énormément de qualités" : l’entraîneur de Dortmund séduit par Kos Karetsas

13:30
Nga Kana étincelant, tout le contraire de Saliba : les notes des Mauves après leur succès face à la RAAL Analyse

Nga Kana étincelant, tout le contraire de Saliba : les notes des Mauves après leur succès face à la RAAL

09/08
2
L’UEFA, la Concacaf et l’AFC recadrent la FIFA : "Le football n’appartient à aucun individu"

L’UEFA, la Concacaf et l’AFC recadrent la FIFA : "Le football n’appartient à aucun individu"

12:30
1
Un quart de finale de Ligue des champions pour dépasser Anderlecht ? le grand défi du Club de Bruges

Un quart de finale de Ligue des champions pour dépasser Anderlecht ? le grand défi du Club de Bruges

11:30
3
Le "ket" Nga Kana, l'inévitable Adriano Bertaccini : Anderlecht galère, mais bat une RAAL réduite à 10

Le "ket" Nga Kana, l'inévitable Adriano Bertaccini : Anderlecht galère, mais bat une RAAL réduite à 10

09/08
Un géant européen formule une première offre pour Matias Fernandez-Pardo

Un géant européen formule une première offre pour Matias Fernandez-Pardo

12:00
Zeno Van den Bosch marque déjà des points avec l'Union Berlin : il trouve le chemin des filets

Zeno Van den Bosch marque déjà des points avec l'Union Berlin : il trouve le chemin des filets

11:00
🎥 Une remise en jeu complètement dingue en Russie : un joueur délivre une passe décisive avec un salto

🎥 Une remise en jeu complètement dingue en Russie : un joueur délivre une passe décisive avec un salto

10:30
Un joueur de Liverpool ne pourra pas jouer en Premier League en raison d’un problème administratif

Un joueur de Liverpool ne pourra pas jouer en Premier League en raison d’un problème administratif

10:00
Un club de Liga prêt à recruter Matthieu Epolo cet été ?

Un club de Liga prêt à recruter Matthieu Epolo cet été ?

09:00
1
OFFICIEL : un joueur de l'équipe de France est de retour au PSG

OFFICIEL : un joueur de l'équipe de France est de retour au PSG

09:30
Plusieurs cadors européens intéressés par Joaquin Seys

Plusieurs cadors européens intéressés par Joaquin Seys

08:00
Un club allemand, où jouent deux Diables rouges, est aussi intéressé par Malick Fofana

Un club allemand, où jouent deux Diables rouges, est aussi intéressé par Malick Fofana

07:30

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 1
FC Bruges FC Bruges 3-0 KV Courtrai KV Courtrai
Standard Standard 2-2 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Westerlo Westerlo 1-5 Union SG Union SG
STVV STVV 1-1 Lommel SK Lommel SK
La Gantoise La Gantoise 2-0 KV Malines KV Malines
Charleroi Charleroi 3-1 OH Louvain OH Louvain
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 KRC Genk KRC Genk
Anderlecht Anderlecht 2-1 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Antwerp Antwerp 2-1 SK Beveren SK Beveren
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved