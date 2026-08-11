Anan Khalaili va rejoindre Crystal Palace : voici les détails de l'opération

Muzamel Rahmat Loïc Woos
Muzamel Rahmat et Loïc Woos
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Anan Khalaili va rejoindre Crystal Palace : voici les détails de l'opération
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Nouvelle rassurante pour Anan Khalaili, qui a été jugé apte au travail après des examens complémentaires à la suite de sa visite médicale ratée et de son transfert à l'Inter Milan avorté. L'Israélien peut rejouer avec les Unionistes... ou conclure un accord avec un autre club.

Nicolas Baccus

Anan Khalaili va rejoindre Crystal Palace

Anan Khalaili va bel et bien rejoindre Crystal Palace, confirme le spécialiste italien des transferts Nicolò Schira. L'affaire est conclue, a-t-il révélé sur son compte X. L'Israélien va quitter l'Union Saint-Gilloise et rejoindre Crystal Palace pour 25 millions d'euros plus des bonus. Un contrat jusqu'en 2031 est évoqué.

"Je suis toujours concentré sur ma carrière et je garde la foi. Je donnerai le meilleur de moi-même. Je me sens bien, je me sens en bonne santé, tout est parfait. Je suis prêt à jouer et à m’entraîner à fond, à 100 %. J’ai joué 99 matchs sur les deux dernières années, et presque 90 minutes à chaque fois. Je me sens vraiment en pleine forme", avait récemment déclaré le joueur, qui va se lancer dans un nouveau défi après l'échec de son transfert à l'Inter.

Nicolas Baccus

Accord trouvé pour Anan Khalaili

Selon le journaliste de Foot Mercato Santi Aouna, un accord aurait été trouvé entre l'Union Saint-Gilloise et Crystal Palace pour le transfert d'Anan Khalaili. Un accord personnel aurait également été trouvé avec le joueur.

Il ne manquerait ainsi plus que la visite médicale. Alors qu'Anan Khalaili s'apprêtait à signer à l'Inter plus tôt cet été, il avait échoué lors de celle-ci. Le club bruxellois espère désormais que le joueur réussira cette fois ses tests médicaux et pourra s'engager avec Crystal Palace.

Anan Khalaili s'apprête ainsi à franchir un cap en rejoignant le récent vainqueur de la Conference League.

Après l'Inter, la Premier League : un cadre de l'Union proche d'un gros transfert

Anan Khalaili pourrait quitter l'Union Saint-Gilloise cet été. Selon le média israélien One.co, Crystal Palace est proche de recruter le joueur de 21 ans. Un accord aurait été trouvé avec l'Union et le joueur, pour un transfert qui pourrait atteindre 30 millions d'euros. Plus que sa valeur marchande sur le site Transfermarkt.

Il y a trois semaines, Khalaili était proche de signer à l'Inter Milan. Le transfert a été annulé après un problème détecté lors de sa visite médicale. De retour en Belgique, il a passé de nouveaux examens qui n'ont rien révélé de grave. Crystal Palace est prêt à l'accueillir.

Nouvelle rassurante pour Anan Khalaili, qui a été jugé apte au travail après des examens complémentaires à la suite de sa visite médicale ratée et de son transfert à l'Inter Milan avorté. L'Israélien peut désormais rejouer avec les Unionistes... ou conclure un accord avec un autre club.

Anan Khalaili a vécu un début d'été particulièrement frustrant. L'Inter Milan et l'Union Saint-Gilloise avaient trouvé un accord pour son transfert, et l'Israélien s'était également entendu avec les Nerazzurri.

Parti dans la Botte pour passer sa visite médicale, le flanc droit de 21 ans s'est cependant fait recaler pour des problèmes cardiaques. Les règles à ce sujet sont beaucoup plus strictes en Italie qu'ailleurs et Anan Khalaili est loin d'être le premier à subir cette mésaventure.

Il a donc fallu se remettre d'aplomb, lui qui se voyait déjà porter la tunique de l'équipe finaliste de la Ligue des Champions en 2022-2023 et en 2024-2025. "Anan caressait ce rêve depuis quelques semaines. C'est dur d'accepter que tout se soit effondré au dernier moment. Je lui ai envoyé des messages et on a discuté en ligne ; on se parle presque tous les jours", déclarait David Hubert à son sujet, à la reprise.

Anan Khalaili peut reprendre du service à l'Union Saint-Gilloise... ou ailleurs

Anan Khalaili est donc rentré en Belgique et a tout de même passé des examens complémentaires pour écarter tout problème. Ils ont été réalisés avec succès, apprennent nos confrères néerlandophones de Het Nieuwsblad ce jeudi. Pas de problème apparent pour Anan Khalaili, qui peut reprendre les entraînements et disputer des matchs avec l'Union Saint-Gilloise.

Qu'en sera-t-il de son avenir ? Difficile à dire. Apprenant cette nouvelle, les clubs étrangers n'étant pas situés en Italie pourraient saisir l'opportunité de recruter un joueur qui était courtisé par de nombreux clubs en Europe, mais qui avait déjà fait son choix en faveur de l'Inter Milan. Il faudra cependant à nouveau convaincre l'Union Saint-Gilloise, qui n'avait cédé que face à un chèque de 25 millions d'euros.

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