Anan Khalaili va rejoindre Crystal Palace : voici les détails de l'opération

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Nouvelle rassurante pour Anan Khalaili, qui a été jugé apte au travail après des examens complémentaires à la suite de sa visite médicale ratée et de son transfert à l'Inter Milan avorté. L'Israélien peut rejouer avec les Unionistes... ou conclure un accord avec un autre club.