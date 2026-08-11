Anderlecht a retenu la leçon : deux recrues incarnent le changement

Anderlecht a gagné en qualité, mais aussi en leadership. Avec Biancone et Pétrot, les Mauves ont de deux défenseurs capables de guider l'équipe.

C'est une leçon qu'Anderlecht a tirée de la saison dernière. Olivier Renard avait déjà tenté d’apporter plus d'expérience au groupe. Avec Lucas Biglia et Jérémy Taravel, le club avait recruté deux adjoints disposant d'un solide vécu dans le football et capables d'accompagner les plus jeunes, notamment en dehors du terrain.

Sur le papier, c'était une bonne idée, mais dans la pratique ce fut moins concluant. Beaucoup de joueurs jouaient avec la peur au ventre parce qu'ils n'étaient pas bien dirigés. Coosemans faisait de son mieux, mais depuis son but cela restait difficile. C'est pour ça que Marco Kana était si important. Il était le seul à faire preuve de leadership.

C'est là que l'approche est différente cette saison. Biancone et Pétrot ne sont pas là pour apporter leur expérience depuis le bord du terrain. Ils doivent diriger la défense et prendre leurs responsabilités dans les matchs importants.

Deux voix à l'arrière

Les deux Français se font entendre. Ils coachent leurs coéquipiers, corrigent lorsqu'un joueur est hors de position et essaient d'influencer le rythme du match. Cela se remarque moins qu'un but ou une passe décisive, mais pour une jeune équipe, c'est d'une grande valeur.

Le directeur sportif Antoine Sibierski a constaté, en analysant l'effectif, qu'Anderlecht avait besoin de ce type de profils.





Degreef ressent la différence

Tristan Degreef ressent la différence. Le jeune joueur d'Anderlecht est particulièrement enthousiaste à propos du duo central. "Je n'ai rien à y redire. On a vu contre La Louvière ce qu'ils apportent : ils sont puissants, rapides et savent bien jouer au ballon. Vraiment top", a déclaré Degreef.

Leur présence donne plus de liberté aux jeunes. "Ce duo au centre nous permet de faire plus notre jeu. Nous savons qu'il y a derrière nous deux gars solides sur qui compter."

Degreef confirme ce sentiment. "Nous sommes une équipe très jeune. Si nous avons deux défenseurs centraux sur qui nous pouvons compter quand nous perdons le ballon, nous savons que nous ne serons pas en difficulté."

L'expérience doit être présente sur le terrain

Voilà la différence avec l'approche de la saison passée. Biglia et Taravel étaient des joueurs d'expérience, mais leur rôle se situait en dehors des lignes. Anderlecht n'avait pas quelqu'un sur le terrain pour prendre la main et guider le reste de l'équipe dans les phases difficiles.

Biancone et Pétrot doivent faire cela. Ils n'ont pas besoin d'être les meilleurs joueurs de l'équipe pour avoir un impact important. Leur valeur ajoutée se trouve dans les détails : rappeler un coéquipier à temps, rassurer un jeune après une perte de balle, reculer la ligne défensive de quelques mètres ou au contraire la faire monter, et garder la tête froide lors d'un match difficile.