Un Unioniste à cœur ouvert sur ses galères : "Ça a été difficile pour moi"

L'Union Saint-Gilloise s'est envolée hier matin pour Bodø, où elle disputera demain son troisième tour préliminaire de Ligue des Champions. Mohammed Fuseini nous a confié ses impressions dans l'avion.

C'est sur le coup de 10h15 que la délégation unioniste a quitté le sol belge. Moins de 48 heures après sa victoire à Westerlo, c'est un déplacement un poil plus septentrional qui était au menu. Trois heures de vol attendaient les joueurs. Plus qu'il n'en fallait pour répondre à nos questions.

Au match aller, Mohammed Fuseini avait tourmenté la défense norvégienne par sa vitesse et ses appels en profondeur. Mais il n'était pas arrivé à concrétiser.

Fuseini, l'été de la renaissance ?

Après les galères traversées assez récemment, le voir aussi affûté a déjà tout d'une victoire. Il y a un an, à pareille époque, le Ghanéen vivait un début de championnat tronqué par une blessure encourue en préparation.

Son pépin à la cheville s'est prolongé, ne le laissant s'exprimer qu'en deuxième partie de saison, quand la concurrence lui laissait voix au chapitre. Cet été, c'est un autre coup du sort qui aurait pu le freiner en pleine lancée. Mais son agression à la sortie d'une boîte de nuit bruxelloise ne l'a finalement pas arrêté dans son retour en forme. Que du contraire.

Déjà très affûté

"Mon début de saison n'est pas mauvais, je veux continuer comme ça. La saison dernière a été frustrante avec ces blessures qui m'ont empêché de me montrer. Revenir n'a pas été simple. Je n'avais pratiquement pas pu me montrer en Ligue des Champions, j'ai hâte de jouer ce genre de match", explique-t-il à notre micro.



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Le travail paie : "Cet été, je me suis préparé avec mon coach personnel, pour faire des séances individuelles. Je le fais chaque été, mais là, ça prenait encore plus son sens pour revenir en pleine forme".

Le terrain, un exutoire pour oublier son agression ? "C'était un challenge de passer à autre chose, d'oublier, mais cela n'a pas agi comme une motivation pour autant, je veux juste jouer mon jeu. Et ça ne m'a pas non plus dégouté de la Belgique. Dans mon pays, cela arrive assez souvent. C'est la vie".