Interview Deux légers pépins, la réaction de Nkada : le point de Vincent Euvrard au Standard, quatre jours avant Malines

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur du Standard
| Commentaire
Deux légers pépins, la réaction de Nkada : le point de Vincent Euvrard au Standard, quatre jours avant Malines
Photo: © photonews
Deviens fan de Standard! 2550

Quatre jours avant le déplacement à Malines, Vincent Euvrard a fait le point sur les forces en présence au Standard, en revenant notamment sur les cas de Dimitri Lavalée et Laurens Goemaere, mais aussi sur celui de Timothé Nkada, qui a bien réagi après les critiques de la semaine dernière.

Une fois n'est pas coutume, c'est quatre jours avant sa prochaine rencontre de championnat, en l'occurrence un déplacement à Malines, que Vincent Euvrard s'est exprimé en conférence de presse, ce mercredi.

Léger pépin pour Salieu Drammeh et Mohamed El Hankouri

L'entraîneur du Standard a commencé, comme le veut par contre la coutume, par une revue de son noyau et de l'infirmerie, en sachant évidemment qu'il peut se passer beaucoup plus de choses à l'entraînement quatre jours avant un match que deux.

"Il n'y a pas eu de souci majeur depuis samedi. Mohamed El Hankouri a ressenti une légère gêne musculaire, il n'a effectué qu'une partie du dernier entraînement, mais cela devrait aller dans quelques jours", a-t-il déclaré. "Salieu Drammeh ne s'est pas entraîné aujourd'hui en raison d'une petite infection à la hauteur des côtes ou des bronches, on ne sait pas vraiment. Il devrait être de retour à 100 % dans 48 heures. Pour le reste, tout le monde est fit."

Dimitri Lavalée et Laurens Goemaere postulent pour une place dans le groupe

Certains absents de la semaine dernière, comme Dimitri Lavalée et Laurens Goemaere, ont aussi une semaine de plus dans les jambes. "Ils entrent en ligne de compte. Je ne sais pas encore quels changements il y aura dans la sélection, puisque je ne décide ça qu'un jour ou deux avant le match. Mais, par exemple, Dimitri se montre d'une belle manière à l'entraînement."

De belle réaction, il en est également question pour Timothé Nkada, dont Vincent Euvrard et la direction étaient déçus du début de préparation. "Je vois ses efforts ces derniers jours. Il sait que ce n'est pas que je n'ai pas confiance en lui, je sais de quoi il est capable, mais c'est à lui d'aller chercher son meilleur niveau, et ça vient avec des efforts. La situation est très claire, je n'ai aucun problème avec lui, si ce n'est que je n'étais pas content de son niveau et de son implication."

Le noyau pro des Rouches en congé ce jeudi

Une conférence de presse qui a eu lieu avant un jour de repos pour le groupe professionnel, ce jeudi. Étonnant, trois jours avant un match ? "Les joueurs étaient libres après le Cercle, puis on a fait une séance lundi, deux ce mardi et deux ce mercredi. On coupe, sinon la semaine du lundi au samedi avant le match du dimanche est très longue. Je préfère diviser en deux blocs de trois jours, avec le premier très chargé et le deuxième axé sur le match."

Des blocs pendant lesquels Vincent Euvrard insiste principalement sur la continuité après le partage certes décevant contre le Cercle, mais intéressant dans le jeu. "Cette semaine en Pro League, aucune équipe n'a créé plus d'occasions que nous, et la seule qui en a créé autant est le Club de Bruges. On termine le match avec 1,55 de différence d'expected goals, seul Bruges a fait mieux à domicile contre Courtrai", a présenté Vincent Euvrard.

Vincent Euvrard mise sur la continuité avant Malines

"Il y a des choses dans le processus qu'on a très bien faites, mais on devait marquer un but supplémentaire et on travaille pour devenir des tueurs, parce que c'était presque la seule chose à adapter de ce match. La seule chose sera de reproduire cela sur plein de matchs, et pas sur un seul."

Dans cette rencontre, le Standard s'était créé près de 3 expected goals, un total qu'il n'avait plus atteint depuis... près de trois ans. "On veut parfois tout changer quand on perd des points, mais ça ne doit pas être le cas. Ce match confirme qu'on est sur le bon chemin, ce qu'on avait déjà vu pendant les Play-Offs. Il faudra évidemment se montrer plus tueurs dans les deux rectangles pour performer."

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Standard
Vincent Euvrard

Plus de news

Bonne nouvelle pour l'Antwerp : sa recrue estivale évite le pire après sa sortie sur blessure

Bonne nouvelle pour l'Antwerp : sa recrue estivale évite le pire après sa sortie sur blessure

22:30
Le Standard passe devant Anderlecht : un milieu de 24 ans a choisi les Rouches

Le Standard passe devant Anderlecht : un milieu de 24 ans a choisi les Rouches

20:05
2
Alexis Trouillet, sa première grande interview au Standard : "Les mots de Marc Wilmots m'ont de suite touché" Interview

Alexis Trouillet, sa première grande interview au Standard : "Les mots de Marc Wilmots m'ont de suite touché"

16:20
Roberto Martinez écarté : les Pays-Bas font un choix historique pour remplacer Ronald Koeman

Roberto Martinez écarté : les Pays-Bas font un choix historique pour remplacer Ronald Koeman

21:40
Pas de Ligue des Champions pour l'Union : combien les Bruxellois vont-ils toucher en Europa League ?

Pas de Ligue des Champions pour l'Union : combien les Bruxellois vont-ils toucher en Europa League ?

21:30
Ça bouge encore à l'Union Saint-Gilloise : un septième départ vient d'être acté

Ça bouge encore à l'Union Saint-Gilloise : un septième départ vient d'être acté

21:00
Les U23 d'Anderlecht à suivre en Challenger Pro League cette saison

Les U23 d'Anderlecht à suivre en Challenger Pro League cette saison

20:30
OFFICIEL : Romelu Lukaku à Fenerbahçe, c'est parti !

OFFICIEL : Romelu Lukaku à Fenerbahçe, c'est parti !

19:16
2
Bruges et l’Union SG encore grands favoris pour le titre ? Les statistiques parlent d’elles-mêmes

Bruges et l’Union SG encore grands favoris pour le titre ? Les statistiques parlent d’elles-mêmes

19:00
Romelu Lukaku aperçu à Neerpede avant son départ : Vitor Bruno interrogé sur le Diable Rouge

Romelu Lukaku aperçu à Neerpede avant son départ : Vitor Bruno interrogé sur le Diable Rouge

19:33
La Challenger Pro League est bientôt de retour : voici cinq joueurs à suivre cette saison en D1B !

La Challenger Pro League est bientôt de retour : voici cinq joueurs à suivre cette saison en D1B !

18:40
Du rire aux larmes : en immersion complète avec la délégation de l'Union dans le Grand Nord

Du rire aux larmes : en immersion complète avec la délégation de l'Union dans le Grand Nord

18:00
"J’ai réussi à montrer ce que j’aime bien faire" : Loïs Openda satisfait de ses premiers pas à l’OL

"J’ai réussi à montrer ce que j’aime bien faire" : Loïs Openda satisfait de ses premiers pas à l’OL

18:20
Champion de Suède avec le club d’une commune de 1 250 habitants : il rejoint le Cercle de Bruges

Champion de Suède avec le club d’une commune de 1 250 habitants : il rejoint le Cercle de Bruges

17:00
"Il a très bien joué et a beaucoup travaillé pour l’équipe" : Openda marque des points auprès du coach de l’OL

"Il a très bien joué et a beaucoup travaillé pour l’équipe" : Openda marque des points auprès du coach de l’OL

17:30
"Quelqu’un a dû l’informer dans l'oreillette" : pourquoi Kamiel Van de Perre a été expulsé "en décalé" ?

"Quelqu’un a dû l’informer dans l'oreillette" : pourquoi Kamiel Van de Perre a été expulsé "en décalé" ?

16:40
1
OFFICIEL : encore sur le terrain face à Anderlecht il y a un peu plus de dix jours, ce buteur rejoint Beveren

OFFICIEL : encore sur le terrain face à Anderlecht il y a un peu plus de dix jours, ce buteur rejoint Beveren

16:00
Une vague de départs après l'élimination ? L'Union Saint-Gilloise doit s'y préparer

Une vague de départs après l'élimination ? L'Union Saint-Gilloise doit s'y préparer

15:40
2
Ferran Torres se rapproche d’un transfert au PSG : voici où en est le dossier

Ferran Torres se rapproche d’un transfert au PSG : voici où en est le dossier

15:20
OFFICIEL : un joueur d’un club de Premier League, qui connaît bien le football belge, rejoint La Gantoise

OFFICIEL : un joueur d’un club de Premier League, qui connaît bien le football belge, rejoint La Gantoise

15:00
Accord conclu : après Yari Verschaeren, la Sampdoria s'apprête à recruter un joueur du Club Bruges

Accord conclu : après Yari Verschaeren, la Sampdoria s'apprête à recruter un joueur du Club Bruges

14:24
Christian Burgess absent de l’entraînement de Gand avant un match important : l’ancien Unioniste est incertain

Christian Burgess absent de l’entraînement de Gand avant un match important : l’ancien Unioniste est incertain

14:00
OFFICIEL : un jeune talent débarque à Malines en provenance d’un club de Premier League

OFFICIEL : un jeune talent débarque à Malines en provenance d’un club de Premier League

12:46
Quand il n'y a pas le choix... pourquoi un départ de Lyon est de plus en plus probable pour Malick Fofana

Quand il n'y a pas le choix... pourquoi un départ de Lyon est de plus en plus probable pour Malick Fofana

13:20
Une dernière grosse vente et puis c'est tout : cinq joueurs interdits de partir par le Club de Bruges

Une dernière grosse vente et puis c'est tout : cinq joueurs interdits de partir par le Club de Bruges

12:00
OFFICIEL : un joueur de Tottenham rejoint Westerlo

OFFICIEL : un joueur de Tottenham rejoint Westerlo

11:30
La surprise du début de saison : un club de Jupiler Pro League bientôt vendu

La surprise du début de saison : un club de Jupiler Pro League bientôt vendu

11:30
Les Ultras du Standard ne feront pas le déplacement à Malines : voici pourquoi

Les Ultras du Standard ne feront pas le déplacement à Malines : voici pourquoi

06:30
Constat sans appel pour Arthur Vermeeren, qui ne parvient décidément pas à confirmer

Constat sans appel pour Arthur Vermeeren, qui ne parvient décidément pas à confirmer

11:00
Était-ce "le moment ou jamais" pour un retour de Romelu Lukaku à Anderlecht ? Probablement pas Analyse

Était-ce "le moment ou jamais" pour un retour de Romelu Lukaku à Anderlecht ? Probablement pas

10:45
5
🎥 "Le meilleur coup de l'été", "il est différent" : 25 minutes auront suffi à Youri Tielemans

🎥 "Le meilleur coup de l'été", "il est différent" : 25 minutes auront suffi à Youri Tielemans

10:30
Transferts à venir, stade pour l'Europe : les vérités du CEO de l'Union sur les conséquences de l'élimination Réaction

Transferts à venir, stade pour l'Europe : les vérités du CEO de l'Union sur les conséquences de l'élimination

10:00
3
L'UEFA veut faire marche arrière avec la VAR !

L'UEFA veut faire marche arrière avec la VAR !

09:30
1
Après la Belgique et le Portugal : une autre grande nation européenne fonce sur Roberto Martinez

Après la Belgique et le Portugal : une autre grande nation européenne fonce sur Roberto Martinez

09:00
Injouable pour Anderlecht : le salaire mirobolant de Romelu Lukaku au Fenerbahçe

Injouable pour Anderlecht : le salaire mirobolant de Romelu Lukaku au Fenerbahçe

08:30
Des Belges qualifiés en Ligue des Champions, mais aussi en Conference League : tour d'horizon de ce mardi soir

Des Belges qualifiés en Ligue des Champions, mais aussi en Conference League : tour d'horizon de ce mardi soir

08:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 1
FC Bruges FC Bruges 3-0 KV Courtrai KV Courtrai
Standard Standard 2-2 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Westerlo Westerlo 1-5 Union SG Union SG
STVV STVV 1-1 Lommel SK Lommel SK
La Gantoise La Gantoise 2-0 KV Malines KV Malines
Charleroi Charleroi 3-1 OH Louvain OH Louvain
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 KRC Genk KRC Genk
Anderlecht Anderlecht 2-1 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Antwerp Antwerp 2-1 SK Beveren SK Beveren

Dernières réactions

Union 60 Union 60 a propos de "Je ne comprends pas pourquoi il revient sur cette phase" : L'Union très remontée contre l'arbitrage Pogi Pogi a propos de "C'est malheureux à dire..." : Philippe Albert ne voit qu'une seule solution pour Romelu Lukaku et les Diables den strep den strep a propos de Défendre, puis tuer en contre : la RAAL a trouvé un attaquant redoutable pour la méthode Edward Still Gaëtan Lamontagne Gaëtan Lamontagne a propos de Esse, Adedeji-Sternberg, Koopmeiners : quand la recherche d'un ailier se complique au Club de Bruges Union 60 Union 60 a propos de "La FIFA commettrait une terrible erreur" : Donald Trump maintient son soutien envers Gianni Infantino SCHROEDERS SCHROEDERS a propos de Le paradoxe Adriano Bertaccini : un départ qui pourrait se retourner contre Anderlecht Pogi Pogi a propos de Le football belge devient beaucoup plus cher : Telenet dans le viseur Eric Stevens Eric Stevens a propos de "Je reste avec un sentiment d’injustice" : Edward Still critique l’arbitrage après l’expulsion de Joël Ito Eric Stevens Eric Stevens a propos de Anderlecht, Saint-Trond et le Standard : Jonathan Lardot n'est pas d'accord avec les décisions de la VAR Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de Accord trouvé entre Naples et Fenerbahçe : Romelu Lukaku va rejoindre le club turc ! Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved