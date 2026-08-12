Deux légers pépins, la réaction de Nkada : le point de Vincent Euvrard au Standard, quatre jours avant Malines

Quatre jours avant le déplacement à Malines, Vincent Euvrard a fait le point sur les forces en présence au Standard, en revenant notamment sur les cas de Dimitri Lavalée et Laurens Goemaere, mais aussi sur celui de Timothé Nkada, qui a bien réagi après les critiques de la semaine dernière.

Une fois n'est pas coutume, c'est quatre jours avant sa prochaine rencontre de championnat, en l'occurrence un déplacement à Malines, que Vincent Euvrard s'est exprimé en conférence de presse, ce mercredi.

Léger pépin pour Salieu Drammeh et Mohamed El Hankouri

L'entraîneur du Standard a commencé, comme le veut par contre la coutume, par une revue de son noyau et de l'infirmerie, en sachant évidemment qu'il peut se passer beaucoup plus de choses à l'entraînement quatre jours avant un match que deux.

"Il n'y a pas eu de souci majeur depuis samedi. Mohamed El Hankouri a ressenti une légère gêne musculaire, il n'a effectué qu'une partie du dernier entraînement, mais cela devrait aller dans quelques jours", a-t-il déclaré. "Salieu Drammeh ne s'est pas entraîné aujourd'hui en raison d'une petite infection à la hauteur des côtes ou des bronches, on ne sait pas vraiment. Il devrait être de retour à 100 % dans 48 heures. Pour le reste, tout le monde est fit."

Dimitri Lavalée et Laurens Goemaere postulent pour une place dans le groupe

Certains absents de la semaine dernière, comme Dimitri Lavalée et Laurens Goemaere, ont aussi une semaine de plus dans les jambes. "Ils entrent en ligne de compte. Je ne sais pas encore quels changements il y aura dans la sélection, puisque je ne décide ça qu'un jour ou deux avant le match. Mais, par exemple, Dimitri se montre d'une belle manière à l'entraînement."

De belle réaction, il en est également question pour Timothé Nkada, dont Vincent Euvrard et la direction étaient déçus du début de préparation. "Je vois ses efforts ces derniers jours. Il sait que ce n'est pas que je n'ai pas confiance en lui, je sais de quoi il est capable, mais c'est à lui d'aller chercher son meilleur niveau, et ça vient avec des efforts. La situation est très claire, je n'ai aucun problème avec lui, si ce n'est que je n'étais pas content de son niveau et de son implication."





Le noyau pro des Rouches en congé ce jeudi

Une conférence de presse qui a eu lieu avant un jour de repos pour le groupe professionnel, ce jeudi. Étonnant, trois jours avant un match ? "Les joueurs étaient libres après le Cercle, puis on a fait une séance lundi, deux ce mardi et deux ce mercredi. On coupe, sinon la semaine du lundi au samedi avant le match du dimanche est très longue. Je préfère diviser en deux blocs de trois jours, avec le premier très chargé et le deuxième axé sur le match."

Des blocs pendant lesquels Vincent Euvrard insiste principalement sur la continuité après le partage certes décevant contre le Cercle, mais intéressant dans le jeu. "Cette semaine en Pro League, aucune équipe n'a créé plus d'occasions que nous, et la seule qui en a créé autant est le Club de Bruges. On termine le match avec 1,55 de différence d'expected goals, seul Bruges a fait mieux à domicile contre Courtrai", a présenté Vincent Euvrard.

Vincent Euvrard mise sur la continuité avant Malines

"Il y a des choses dans le processus qu'on a très bien faites, mais on devait marquer un but supplémentaire et on travaille pour devenir des tueurs, parce que c'était presque la seule chose à adapter de ce match. La seule chose sera de reproduire cela sur plein de matchs, et pas sur un seul."

Dans cette rencontre, le Standard s'était créé près de 3 expected goals, un total qu'il n'avait plus atteint depuis... près de trois ans. "On veut parfois tout changer quand on perd des points, mais ça ne doit pas être le cas. Ce match confirme qu'on est sur le bon chemin, ce qu'on avait déjà vu pendant les Play-Offs. Il faudra évidemment se montrer plus tueurs dans les deux rectangles pour performer."