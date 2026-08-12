Roberto Martinez écarté : les Pays-Bas font un choix historique pour remplacer Ronald Koeman

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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Roberto Martinez écarté : les Pays-Bas font un choix historique pour remplacer Ronald Koeman
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Les Pays-Bas ont trouvé le successeur de Ronald Koeman. Après plusieurs pistes étudiées, dont Roberto Martinez, la Fédération néerlandaise a décidé de miser sur Xavi Hernández.

La Fédération néerlandaise a fait son choix. Xavi Hernández succède à Ronald Koeman et prend les commandes des Pays-Bas. Libre depuis son départ du FC Barcelone en 2024, l'Espagnol va découvrir le métier de sélectionneur. Patrick Kluivert, son ancien partenaire au Barça, va l'accompagner dans cette nouvelle aventure.

Roberto Martinez ne sera pas à la tête des Pays-Bas

La piste Roberto Martinez s'arrête là. L'ancien sélectionneur des Diables Rouges et du Portugal avait rencontré Nigel de Jong, directeur technique de la Fédération néerlandaise et son nom était étudié. Arne Slot et Michael Reiziger ont également été sondés, mais la KNVB a préféré confier son équipe nationale à Xavi. Plusieurs profils ont été envisagés avant que la Fédération ne tranche.

Le premier Espagnol de l'histoire à diriger la sélection néerlandaise

Avec Xavi, les Pays-Bas font un choix qu'ils n’avaient plus osé depuis près de cinquante ans : confier les Oranje à quelqu’un venu de l'étranger. Le dernier était Ernst Happel, finaliste du Mondial 1978. Xavi devient le premier Espagnol à occuper ce poste. Un changement important pour une sélection qui a longtemps privilégié les entraîneurs du pays.

Légende du FC Barcelone comme joueur

Comme joueur, Xavi a marqué l'histoire du Barça avec 767 matchs et 25 trophées, dont quatre Ligues des Champions. Son palmarès s'est ensuite enrichi sur le banc. Sept titres avec Al-Sadd au Qatar, puis une Liga et une Supercoupe d'Espagne remportées avec le FC Barcelone en 2023.

Inspiré du fooball de Johan Cruyff

Le choix de Xavi correspond à la tradition du football néerlandais. L'Espagnol vient de l'école du FC Barcelone, un club fortement influencé par Johan Cruyff et sa vision du jeu.

Le premier match officiel de Xavi avec les Pays-Bas sera contre l'Allemagne en Ligue des Nations le 24 septembre.

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