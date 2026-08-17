Christian Brüls a fait danser Anderlecht, mais admire les Mauves : "La meilleure équipe de Belgique"

Si Johannes Schenk a été élu homme du match assez logiquement au vu du nombre d'arrêts réalisés, c'est bien Christian Brüls qui a épaté son monde ce dimanche contre Anderlecht. Le vétéran de bientôt 38 ans s'est baladé, mais apprécie beaucoup le noyau du RSCA.

Le nom de Christian Brüls était sur toutes les lèvres pendant et après le match entre Beveren et Anderlecht. Si les Waeslandiens ont battu les Mauves et surtout réussi à tenir bon après avoir ouvert le score, c'est en partie grâce à la classe de l'ancien du Standard et d'Eupen, balle au pied.

Une intelligence de jeu et une vista qui lui ont permis de gérer des situations compliquées et de faire déjouer l'entrejeu bruxellois. "Cette victoire fait du bien. Surtout parce que la semaine dernière, on menait aussi, avant de tout laisser filer. Moi, je ne l’avais pas dans la tête, mais je peux imaginer que certains coéquipiers y repensaient", explique Brüls.

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Brüls a livré une excellente prestation, mais il estime lui-même que c'est son coéquipier Johannes Schenk, auteur de plusieurs arrêts de grande classe, qui mérite le titre d'homme du match. "Tout ce qu'il a fait était juste. Il a fait un match de classe mondiale", estime le germanophone, qui est toutefois impressionné par la qualité du RSC Anderlecht.

"Anderlecht est la meilleure équipe de Belgique"

"Ils savent jouer au football, hein. On a essayé d'être plus compacts que la semaine dernière, mais ils trouvaient quand même régulièrement des espaces", souligne Christian Brüls, qui ira même plus loin. "Individuellement, Anderlecht est la meilleure équipe de Belgique", affirme-t-il.

"Des joueurs comme Ambros, Nga Kana, Antman... Sur le terrain comme sur le banc, ils ont énormément de qualité dans leur noyau. Ils sont encore jeunes, mais il y a quelque chose". Alors que nous mentionnons ensuite le Club de Bruges, qui dispose d'un noyau très qualitatif, Brüls persiste et signe.



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"Bruges a qui ?", rétorque Brüls. "Forbs, et après ? Je ne sais pas si Anderlecht jouera le titre, parce qu’il leur manque de l’expérience. Mais sur le plan purement individuel, ce sont les meilleurs", conclut-il. Une prise de position osée !