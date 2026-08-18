Barrages de C1 : van Bommel en tribunes pour la première de Lukaku contre Openda et Fofana

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Fenerbahçe - Olympique Lyonnais sera l'une des têtes d'affiche des barrages pour la Ligue des Champions. Et si deux des trois Belges de l'OL seront directement présents sur la pelouse d'Istanbul, celui du Fenerbahçe local, Romelu Lukaku, commencera sur le banc.





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