Barrages de C1 : van Bommel en tribunes pour la première de Lukaku contre Openda et Fofana
Photo: © photonews
Fenerbahçe - Olympique Lyonnais sera l'une des têtes d'affiche des barrages pour la Ligue des Champions. Et si deux des trois Belges de l'OL seront directement présents sur la pelouse d'Istanbul, celui du Fenerbahçe local, Romelu Lukaku, commencera sur le banc.
Mark van Bommel en spectateur attentif en tribunes
Mardi soir, un photographe turc a repéré un observateur bien particulier dans les tribunes du Chobani Stadium, où se déroule la rencontre de barrages pour la Ligue des Champions entre Fenerbahçe et Lyon. Mark van Bommel, nouveau sélectionneur des Diables rouges, était présent pour ce duel où quatre Belges figuraient sur la feuille de match : Julien Duranville, Loïs Openda, Malick Fofana et surtout Romelu Lukaku.
Étant donné qu’il n’a rejoint le club turc qu’à la fin de la semaine dernière, il semble peu probable que Romelu Lukaku joue beaucoup ce soir. Mais selon les informations de Het Laatste Nieuws, un rencontre entre Lukaku et Van Bommel est bien prévue après le match. Le nouveau sélectionneur ne veut donc pas perdre de temps avant de mieux connaître ses joueurs et surtout connaître les intentions de ses cadres pour l'avenir.
Fenerbahçe - Olympique Lyonnais sera l'une des têtes d'affiche des barrages pour la Ligue des Champions. Et si deux des trois Belges de l'OL seront directement présents sur la pelouse d'Istanbul, celui du Fenerbahçe local, Romelu Lukaku, commencera sur le banc.
Le stade de Fenerbahçe annonce l'enfer à l'Olympique Lyonnais à l'occasion de la manche aller des barrages qualificatifs pour la phase de championnat de la Ligue des Champions. L'équipe stambouliote est d'ailleurs impressionnante sur le papier avec beaucoup de noms prestigieux : Ederson, Nathan Aké, Mason Greenwood, Milan Skriniar ou Ngolo Kanté notamment. Moins ronflant, mais plus connu des suiveurs de notre Jupiler Pro League chérie, Archie Brown. Le latéral gauche anglais avait été vendu l'été dernier par La Gantoise au "Fener" en échange d'un chèque de 8 millions d'euros. Il avait porté la liquette des "Buffalos" à 87 reprises, marquant trois fois et délivrant 10 passes décisives.
Pas de trace en revanche de la dernière recrue phare : Romelu Lukaku. Celui-ci commencera depuis le banc. Le Kosovar Vedat Muriqi lui est logiquement préféré en pointe étant donné le manque de rythme du meilleur buteur de l'histoire des Diables rouges.
Openda et Fofana à l'OL
Du côté de Lyon, deux Belges auront l'occasion d'animer le front offensif des "Gones". Malick Fofana, sur le côté gauche, lui qu'on dit sur le départ et encore plus si l'aventure européenne de l'OL ne devait pas passer par la Ligue des Champions, et Loïs Openda en pointe, toujours pas buteur depuis son arrivée, mais dont la qualité des prestations semblent convaincre les suiveurs jusqu'à présent. Quant à Julien Duranville, c'est bien du banc qu'il verra le coup d'envoi de ce duel.
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