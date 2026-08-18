Moins d'argent pour Anderlecht ? Le fisc réclame près de 20 millions à Marc Coucke

Fabien Chaliaud, journaliste football
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Moins d'argent pour Anderlecht ? Le fisc réclame près de 20 millions à Marc Coucke
Photo: © photonews
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Alors qu'il est propriétaire d'Anderlecht depuis huit années désormais, Marc Coucke est poursuivi par le fisc pour des dossiers liés à son ancien club, le KV Ostende.

Huit ans après avoir quitté le KV Ostende pour devenir le propriétaire d'Anderlecht, Marc Coucke n’en a pas encore terminé avec les dossiers liés au club côtier. Son holding Alychlo est aujourd’hui confronté à une importante créance fiscale concernant le stade d’Ostende. Selon les comptes annuels d’Oostende Stadion, la société qui détenait l’infrastructure, l’administration fiscale réclame pas moins de 19,4 millions d'euros. 

Cette somme correspondrait notamment à de la TVA que le fisc estime avoir été indûment déduite. À cela s’ajoutent des amendes et des intérêts. L’administration fiscale conteste également une facture qu’elle considère comme fictive et réclame, là encore, des pénalités et des intérêts.

Un montage contesté par Alychlo

Le holding ne reconnaît pas cette dette et conteste le montant réclamé. Un recours a été introduit en décembre 2025 afin de remettre en cause l’intégralité de la créance.

Selon Pieter Bourgeois, qui travaille encore chez Alychlo jusqu’à la fin du mois, le différend trouve son origine dans les arrangements conclus lors de la vente du KV Ostende. L’objectif était alors de séparer au maximum les intérêts de Marc Coucke de ceux du club.

"Nous avons opté pour une cession de l’usufruit au KV Ostende", explique Pieter Bourgeois. Selon lui, cette opération avait été réalisée en concertation avec la Fédération belge de football et l’administration fiscale. Il assure que toutes les déclarations avaient été effectuées de manière correcte et transparente. Le holding Alychlo se dit dès lors confiant quant à l’issue de la procédure.

Lire aussi… Anderlecht n'a pas abandonné une piste mais le dossier est plus compliqué que prévu

Un encombrant stade 

Le contentieux fiscal n’est toutefois pas le seul problème lié à l’infrastructure. Après la faillite du KV Ostende, le stade est passé sous le contrôle de la ville d'Ostende, en 2024, et Marc Coucke continue de contester ce transfert. 

L’homme d’affaires flamand ne perçoit aujourd’hui plus de revenus liés à l’enceinte ostendaise, qu’il avait fait construire en 2016 par l’entreprise Versluys. Le stade reste néanmoins au centre de discussions entre Alychlo et les autorités locales.

Les comptes annuels font ainsi état de "discussions informelles" entre la ville d’Ostende et le holding de Marc Coucke. Le contenu de ces discussions reste confidentiel, mais les échanges seraient toujours en cours. Le KV Diksmuide Ostende, qui a pris la suite du KV Ostende et évolue en D2 amateurs, occupe actuellement l'enceinte.

Des inquiétudes sur l’avenir de la société

Un autre élément préoccupant apparaît : le commissaire chargé du contrôle légal des comptes du stade d'Ostende a rendu un avis défavorable. Il s’interroge également sur la capacité de la société à poursuivre ses activités.

Le rapport souligne notamment que le soutien financier apporté par Alychlo, son actionnaire, est limité et ne couvre pas nécessairement l’ensemble des risques auxquels la société pourrait être confrontée.

Pour Marc Coucke, le dossier du stade d’Ostende est donc loin d’être refermé. Entre le litige fiscal de près de 20 millions d’euros, le transfert de l’infrastructure à la ville et les incertitudes concernant l’avenir du stade, l’actuel propriétaire d'Anderlecht subit encore les conséquences de son passage à la côte belge.

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