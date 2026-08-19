Alors que le dossier Will Ferry se complique, Anderlecht a-t-il un autre plan en vue ?

Fabien Chaliaud, journaliste football
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Alors que le dossier Will Ferry se complique, Anderlecht a-t-il un autre plan en vue ?
Photo: © photonews
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Anderlecht veut se renforcer pour le poste de latéral gauche. Si Will Ferry de Dundee United reste la piste prioritaire, le dossier s'est compliqué. Du coup, le club bruxellois envisage d'autres plans.

Selon divers médias en ligne parmi lesquels Foot Mercato ou Voetbal Focus, Anderlecht aurait coché le nom de Lucas Calodat dans sa liste de recrutement pour le poste de latéral gauche. Le défenseur français du Mans figure n'est pour l'heure qu'une des pistes évoquées.

Âgé de 24 ans, Calodat sort d’une saison particulièrement probante avec Le Mans, club promu en Ligue 1 et dans lequel Thibaut Courtois possède des parts. Arrivé à l’été 2024 en provenance du GOAL FC, le gaucher s’est progressivement imposé comme un élément important dans le dispositif manceau. Il a disputé 35 rencontres lors de l'exercice écoulé, toutes compétitions confondues, dont 32 en Ligue 2, pour deux buts.

Polyvalent pour tout le flanc

Son profil est particulièrement intéressant par sa polyvalence. Capable d’évoluer comme arrière ou piston gauche, voire plus haut dans le couloir, Lucas Calodat apporte notamment sa vitesse et sa capacité à se projeter. Le Mans le présentait déjà lors de son arrivée comme un joueur de percussion, capable d’occuper plusieurs positions sur le côté gauche.

Formé à l’AS Saint-Étienne après être passé notamment par Sarcelles, le Paris FC et l’Entente Sannois-Saint-Gratien, Lucas Calodat avait connu ses premières minutes en Ligue 1 avec les "Verts" face au PSG en novembre 2021. Il a ensuite poursuivi sa carrière à Troyes avant de rebondir au GOAL FC puis au Mans.

Un plan B pour l'instant

Sous contrat jusqu'en 2028 avec le promu en Ligue 1, sa valeur marchande est actuellement estimée autour de 2,4 à 2,5 millions d’euros. Mais pour l'heure cette piste ne serait envisagée qu'en cas d'échec dans le dossier de Will Ferry, priorité pour remplacer un Ludwig Augustinsson que le club souhaite voir partir, alors qu'il entre dans sa dernière année de contrat. 

Lire aussi… Quatre anderlechtois poussés vers la sortie

Lucas Calodat ne manque d'ailleurs pas de prétendants puisque le PSV Eindhoven, le FC Bâle et Schalke 04 sont aussi sur les rangs pour s'attacher ses services. Mais aucun club, pour l'heure, n'a entamé des discussions plus avancées.

 

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