L'Antwerp se renforce encore, avec un joueur qui connaît déjà bien le Bosuil

L'Antwerp continue son mercato très actif. Le Great Old n'a cependant cette fois pas dû chercher bien loin son nouveau renfort : le club de Wouter Vandenhaute s'est acquis les services de Mauricio Benitez à titre définitif. L'Argentin a déjà évolué pour l'Antwerp durant une saison et demie.

Mauricio Benitez (22 ans) revient au Bosuil, et cette fois à titre définitif. L'Antwerp a en effet officialisé la nouvelle : le solide milieu de terrain défensif argentin signe en provenance de Boca Juniors, qui l'avait déjà prêté durant une saison et demie à partir de janvier 2025 en Belgique.

Durant cette période anversoise, Mauricio Benitez était parvenu à impressionner, disputant 41 matchs et inscrivant 3 buts pour le Great Old. Sa valeur marchande, évaluée à 400.000 euros au moment de son prêt, est désormais estimée à 4 millions d'euros.

Mauricio Benitez revient (ou plutôt reste) au Bosuil

L'Antwerp aurait cependant déboursé 2,2 millions d'euros seulement pour s'offrir ses services. Une belle affaire, car initialement, l'option d'achat avait été placée par Boca Juniors aux alentours des 4,5 millions d'euros. Les négociations ont cependant poursuivi, et un accord a finalement été trouvé.

La saison passée, Mauricio Benitez avait manqué une partie de la saison en raison d'une déchirure musculaire. Il avait toutefois fait son retour juste à temps pour les Europe Playoffs, et a disputé au total 30 matchs pour le Great Old en 2025-2026.



À Boca Juniors, le milieu de terrain argentin n'a disputé que 11 matchs avec l'équipe A. Il n'avait pas été intéré au noyau en ce début de saison avec le club de Buenos Aires, qui a finalement accepté de le laisser continuer sa carrière en Europe.