Les Diables Rouge, la France ou un pays étonnant ? Un espoir belge binational est très clair

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Les Diables Rouge, la France ou un pays étonnant ? Un espoir belge binational est très clair
Photo: © photonews
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Vous l'ignorez certainement, mais Kyriani Sabbe pourrait opter pour une autre sélection que les Diables Rouges. Le père du latéral du Club de Bruges est en effet guadeloupéen, ce qui lui permettrait d'opter pour l'équipe nationale française... ou pour la Guadeloupe.

International U21 à 4 reprises, Kyriani Sabbe (21 ans) a commencé la saison en tant que titulaire au Club de Bruges et pourrait donc vivre la saison de l'explosion. En septembre prochain, il pourrait donc bien être une option pour le nouveau sélectionneur des Diables Rouges Mark Van Bommel au poste de latéral droit.

Mais ce que le grand public ignore, c'est que Sabbe... pourrait en théorie opter pour une autre sélection nationale. Le Brugeois est en effet né d'un père guadeloupéen, et pourrait donc en théorie opter pour l'équipe nationale de France - ou de Guadeloupe, puisque l'île, qui est un département français, a sa propre sélection reconnue par la FIFA.

Kyriani Sabbe bientôt Diable Rouge ? 

"La Guadeloupe et la France ne m’ont pas contacté, non. La Belgique est numéro un", a cependant déclaré Kyriani Sabbe avec le sourire dans un entretien accordé au Nieuwsblad. Le latéral brugeois est international en équipes de jeunes depuis la catégorie U15.

"Mais en effet, j'ai le coeur caribéen. Ca se ressent dans mes goûts musicaux", reconnaît Sabbe. "C'est l'un de mes rêves d'aller là-bas en vacances avec ma copine. Et quand ma grand-mère vivait encore, elle cuisinait de délicieux plats créoles pour nous, ça me manque".

Bien sûr, le cas de Kyriani Sabbe n'inquiète probablement pas la fédération belge, tant le latéral du Club de Bruges est de toute évidence proche de la fédération et des Diables Rouges - qu'il aurait probablement pu intégrer dès la saison passée sans sa blessure.

Un autre cas fait cependant parler : Jesse Bisiwu, le nouveau phénomène du FC Barcelone, serait convoité par la fédération du Ghana, lui qui est né de parents ghanéens. Mark Van Bommel devra, comme son précédesseur Rudi Garcia, gérer ces situations. 

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