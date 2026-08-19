Malgré la faible indemnité : pourquoi un retour de Michy Batshuayi au Standard cet été n'a jamais été possible

Non, un retour de Michy Batshuayi au Standard cet été n'a jamais été dans les plans. La destination du Diable Rouge à 55 reprises en dit long. Il souhaitait s'offrir un potentiel dernier gros contrat et a trouvé chaussure à son pied en Arabie saoudite.

Comme Axel Witsel, qui s'est finalement engagé à l'OGC Nice pour une saison et une autre en option, Michy Batshuayi était l'un des noms dont rêvaient les supporters du Standard cet été. Sur une voie de garage à Francfort, le Diable Rouge à 55 reprises (27 buts) était disponible contre une très faible indemnité, mais n'a pas trouvé son nouveau point de chute tout de suite.

Alors que le mercato estival est tout de même plus près de sa fin que de son début, Batshuayi a trouvé son nouveau défi, qui va principalement lui permettre de multiplier quelques fois son salaire allemand. Il rejoint en effet l'Abha Club, promu en première division saoudienne.

Pourquoi un retour au Standard n'a jamais été dans les plans

C'est la majeure raison pour laquelle il n'a jamais été possible de voir Michy Batshuayi revenir au Standard cet été, même si le club principautaire était à la recherche de renforts pour son compartiment offensif. En difficulté pour s'imposer comme titulaire dans un club depuis de nombreuses saisons, l'avant-centre de 32 ans a opté pour un très gros contrat qui pourrait tout doucement commencer à devenir le dernier de sa carrière, lui qui n'a plus disputé la moindre minute depuis sa blessure en décembre et qui s'entraînait avec les U21 de Francfort.

Bien que non mentionné, son salaire annuel devrait être plus grand que l'indemnité déboursée par Abha pour s'attacher ses services, qui est de deux petits millions d'euros. Et même s'il vient seulement de signer, Michy Batshuayi savait depuis quelques semaines que des clubs saoudiens étaient intéressés par ses services, puisque les premières négociations ont eu lieu avec Al-Shabab, l'ancien club de Yannick Carrasco.

Abha, une ville protégée de la chaleur par l'altitude

Sa destination est donc la ville d'Abha, capitale de la province d'Asir, au sud-ouest de l'Arabie saoudite. Abha est une ville de villégiature, surtout pour de riches Saoudiens, qui fuient les fortes chaleurs entre les mois de mars et octobre en séjournant dans cet endroit situé à plus de 2 200 mètres d'altitude.





Vainqueur de la deuxième division saoudienne pour la troisième fois de son histoire la saison dernière, le club a réalisé un mercato colossal avec pas moins de quinze recrues, dont Nabil Fekir, Abdou Diallo (ex-Zulte Waregem, Monaco, PSG), ou encore Donovan Léon (ex-Auxerre). Quinze transferts libres ou avec de très faibles indemnités, ce qui permet aussi à Abha Club d'offrir des salaires concurrentiels même s'il ne fait pas partie des plus grands du pays.

Michy Batshuayi deviendra, lors de son premier match, le neuvième Belge à évoluer en première division saoudienne, après Yannick Carrasco (70 matchs), Koen Casteels (65), Jason Denayer (36), Gaëtan Coucke (32), Dino Arslanagic (24), Matteo Dams (19), Yassine El Ghanassy (17) et Ilombe Mboyo (13).