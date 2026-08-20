Six joueurs pourraient encore quitter l'Union avant la fin du mercato !

Promise David a rejoint le club grand frère de l'Union Saint-Gilloise, Brighton, cette semaine. L'international canadien pourrait lancer une série de départs au Parc Duden dans la dernière ligne droite du mercato, puisque pas moins de six joueurs pourraient encore recevoir leur bon de sortie.

C'est la même rengaine dans tous les clubs de Jupiler Pro League à deux semaines de la fin du mercato estival, alors que l'on approche déjà de la troisième journée de championnat. Certains joueurs peuvent ou doivent partir, mais n'ont pas encore trouvé chaussure à leur pied.

C'est également le cas au Parc Duden, où Promise David ne sera pas le seul départ de cette dernière ligne droite de mercato. Loin de là, même, à en croire les informations de nos confrères du groupe IPM.

Ce n'est pas une surprise, Fedde Leysen devrait aussi quitter le club récemment vainqueur de la Coupe de Belgique. Le défenseur central, déjà annoncé sur le départ il y a plusieurs mois, va rejoindre Sassuolo, où il doit réussir ses examens médicaux avant d'entériner son prêt assorti d'une option d'achat "presque obligatoire", détaillent nos confrères.

Après Promise David, jusqu'à six départs supplémentaires à l'Union

Ce n'est pas tout, puisque Marc Giger et Anouar Ait El-Hadj n'entrent pas dans les plans de David Hubert pour cette nouvelle saison. L'ancien joueur d'Anderlecht avait un temps été pisté par l'Amed SK de Besnik Hasi, sans véritable offre à l'heure actuelle.

De véritable offre, il n'y en a pas encore eu non plus pour Adem Zorgane, qui aimerait franchir un cap dans sa carrière. L'Union attend donc qu'une indemnité convaincante lui soit proposée, et il en va de même pour Mohammed Fuseini, qui jouirait de l'intérêt de l'ESTAC Troyes.





L'ancien club français d'Antoine Sibierski aurait cependant proposé un prêt avec option d'achat, ce que ne veut pas l'Union. Ousseynou Niang, lui non plus, ne serait pas conservé en cas de belle offre. La fin de mercato pourrait donc s'avérer chargée chez les Unionistes.