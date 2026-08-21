Anderlecht a pris des renseignements sur un jeune crack anglais

Anderlecht a pris des renseignements sur un jeune crack anglais
Photo: © photonews
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Anderlecht continue de se montrer actif sur le marché des transferts. Les Mauves auraient pris des renseignements sur Cameron Ashia, un jeune milieu offensif anglais de 21 ans évoluant à Huddersfield Town. Selon les informations du journaliste Pete O’Rourke, Brighton & Hove Albion et Hambourg se seraient également manifestés.

Cameron Ashia évolue à Huddersfield Town, actuellement pensionnaire de League One, la troisième division anglaise. Principalement utilisé comme milieu offensif, il est également capable d’évoluer à la pointe de l’attaque. Transfermarkt estime actuellement sa valeur marchande à 125.000 euros.

Son contrat court jusqu’au 30 juin 2027. Il est donc dans sa dernière année de contrat. Huddersfield aurait vraisemblablement activé l’option permettant de prolonger son bail au cours des derniers mois. Anderlecht devra donc négocier avec le club anglais s’il souhaite passer à l’action.

Le parcours de Cameron Ashia

Né le 22 avril 2005 à Londres, Cameron Ashia a d’abord été formé à la Fox Soccer Academy. En 2022, il a rejoint Derby County, où il a poursuivi sa formation avant de quitter le club au terme de son scholarship.

En avril 2024, Huddersfield l’a recruté pour renforcer son équipe B. Il a ensuite effectué ses débuts officiels avec l’équipe première en septembre 2024 face à Doncaster Rovers, en EFL Trophy. En mars 2025, il a été prêté à Torquay United, sans toutefois y disputer la moindre rencontre.

Une saison 2025/2026 prometteuse

La saison 2025/2026 lui a permis de franchir un nouveau cap. D’après Opta Analyst, il a disputé 21 rencontres pour un total de 644 minutes, inscrivant trois buts et délivrant trois passes décisives.

Lire aussi… Retour au pays pour un excédentaire d'Anderlecht ? Un club frappe à la porte

Il n’a d’ailleurs pas attendu longtemps pour débloquer son compteur en championnat. Pour ses débuts en League One, le 9 août 2025 face à Reading, le milieu offensif a directement trouvé le chemin des filets.

Son profil pourrait correspondre à la politique sportive d’Anderlecht : encore jeune, Ashia possède déjà une première expérience dans le football professionnel anglais et conserve une valeur marchande relativement faible, estimée à 125.000 euros par Transfermarkt. 

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