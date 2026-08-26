Le Standard va perdre un cadre, qui s'envole pour la Turquie !

Très mauvaise nouvelle pour Vincent Euvrard. Dennis Ayensa, déjà deux fois buteur cette saison, s'en va, du moins sous réserve de réussite de ses tests médicaux. L'attaquant international iranien est en discussions avancées avec Gençlerbirligi, et va donc s'envoler pour la Turquie.

C'est un véritable coup dur pour le Standard à environ une semaine de la fin du mercato : les Rouches vont perdre un titulaire. Dennis Ayensa (29 ans) quitte Sclessin et devrait, selon les informations de Sudinfo, s'engager avec le club turc de Gençlerbirligi.

Ayensa est déjà parti vers la Turquie ce mardi afin d'y passer ses tests médicaux ; s'ils sont réussis, l'attaquant international iranien devrait donc quitter le Standard pour le leader surprise du championnat turc (après seulement deux journées, il est vrai).

Le Standard devrait récupérer un million d'euros dans l'opération, pour un joueur estimé à 2 millions d'euros sur Transfermarkt et auquel il restait encore deux ans de contrat. Mais surtout, Vincent Euvrard perd un titulaire important qu'il faudra remplacer dans cette fin de mercato.

Le Standard avait promis à Ayensa qu'il pourrait partir

La raison de ce départ soudain est le respect par la direction liégeoise d'une promesse effectuée à Dennis Ayensa, souligne Sudinfo : celle qu'en cas d'offre qui l'intéresserait, le club ne le retiendrait pas. Malgré son importance en ce début de saison, avec un doublé dès le premier match face au KV Malines, le Standard a donc tenu sa parole.

Dennis Ayensa sera mieux payé en Turquie qu'en Belgique puisqu'il devrait y toucher en net ce qu'il touche en brut en bord de Meuse. Il quitte la Belgique quatre ans après son arrivée à l'Union Saint-Gilloise, et sur un bilan de 14 buts en 65 matchs pour l'USG, puis 17 buts en 75 matchs pour le Standard de Liège.





La saison passée, Dennis Ayensa, qui se faisait appeler Dennis Eckert Ayensa à son arrivée en Belgique mais a rapidement demandé l'abandon de la partie allemande de son nom, avait inscrit 7 buts en 37 matchs pour les Rouches. Il avait été récompensé en fin de saison par une sélection pour la Coupe du Monde 2026 avec... l'Iran.