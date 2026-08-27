📷 L'Union Saint-Gilloise dévoile son troisième maillot
Les supporters de l'Union Saint-Gilloise découvrent la nouvelle tenue domicile de leur équipe pour la saison 2026/2027. Un maillot qui reste fidèle aux couleurs du club et qui lance officiellement l'ère O'Neills à Bruxelles pour trois ans.
📷 L'Union Saint-Gilloise dévoile son troisième maillot
L'Union Saint-Gilloise a dévoilé ce jeudi son troisième maillot. La vareuse est principalement vert foncé, une couleur choisie pour représenter la verdure du Parc Duden. De discrets motifs géométriques intégrés au maillot rappellent le vitrail historique de la tribune centenaire du stade Joseph Marien.
De fines lignes bleues apparaissent sur le maillot, avec un col bleu et les extrémités des manches bleues. Le logo O'Neills et celui du sponsor Orange sont en jaune doré, une teinte également reprise sur le blason du club. Un maillot original qui est déjà disponible dans la boutique du club bruxellois.
Quand le jaune et le bleu se mélangent en vert.— Royale Union Saint-Gilloise (@UnionStGilloise) August 27, 2026
Our new third kit represents the green of the Duden Park and features the historical stained glass window inside our 100-year-old stand.
💛💚💙 pic.twitter.com/JNFDxTX6AI
Les supporters de l'Union Saint-Gilloise découvrent la nouvelle tenue domicile de leur équipe pour la saison 2026/2027. Un maillot qui reste fidèle aux couleurs du club et qui lance officiellement l'ère O'Neills à Bruxelles pour trois ans.
L'Union Saint-Gilloise a levé le voile sur son nouveau maillot domicile pour la saison 2026-2027. Une présentation attendue par les supporters, puisqu'elle marque le début d'une nouvelle collaboration. Après plusieurs saisons avec Nike, le club bruxellois ouvre un nouveau chapitre avec l'équipementier irlandais O'Neills, qui habillera les Unionistes durant les trois prochaines années.
Home kit vibes 😮💨— Royale Union Saint-Gilloise (@UnionStGilloise) June 30, 2026
Available online from Wednesday, July 1, at 6:30 PM CET. pic.twitter.com/D2X1WNs0vo
Le nouveau maillot reste fidèle à l'ADN du club
Pour cette première création, O'Neills n'a pas cherché à révolutionner l'identité du club. Les célèbres couleurs jaune et bleu sont bien présentes, avec un design qui reste fidèle à l'histoire de l'Union. Le nouveau maillot se distingue par quelques détails, pensés pour rappeler l'attachement du club à ses supporters et à ses traditions.
Deux inscriptions sur le nouveau maillot
Le col boutonné apporte une touche plus classique à la tenue. À l'intérieur, les joueurs et les supporters retrouveront la phrase "C'est l'Union qui sourit". Les manches n'ont pas été oubliées, puisque l'inscription "Allez l'Union" apparaît sur leur extrémité. Des finitions discrètes qui donnent un peu plus de caractère à cette nouvelle vareuse.
La nouvelle boutique en ligne de l'Union Saint-Gilloise
En même temps que ce nouveau maillot, l'Union a lancé sa nouvelle boutique en ligne. Les supporters peuvent déjà commander la tenue. Une façon pour le club de tourner la page Nike et de lancer cette nouvelle collaboration avec O'Neills.
Combien coûte le nouveau maillot de l'Union ?
Les prix ont aussi été dévoilés. La version à manches courtes est proposée à 70 euros, tandis que le modèle à manches longues est vendu 75 euros. Les supporters n'auront pas à attendre le début du championnat pour découvrir cette nouvelle tenue, qui accompagnera les joueurs tout au long de la saison 2026-2027.
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