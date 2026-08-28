Excellente nouvelle pour le Club de Bruges : Nicolo Tresoldi pourrait bientôt valoir beaucoup plus

Muzamel Rahmat Johan Walckiers
Muzamel Rahmat et Johan Walckiers
| Commentaire
Excellente nouvelle pour le Club de Bruges : Nicolo Tresoldi pourrait bientôt valoir beaucoup plus
Photo: © photonews
Deviens fan de FC Bruges! 5899

Le Club de Bruges pourrait réaliser une excellente opération avec Nicolo Tresoldi, dont la valeur pourrait encore grimper grâce à une décision importante.

Le sélectionneur italien Roberto Mancini est en train d'élargir son groupe, selon La Gazzetta dello Sport. Le sélectionneur ne se limite pas aux joueurs actifs en Serie A, mais recherche partout dans le monde des footballeurs ayant des racines italiennes et susceptibles d'être sélectionnés avec la Squadra Azzurra.

Tresoldi figure en tête de cette liste. Selon le quotidien italien, l'attaquant du Club de Bruges aurait donné son accord et la procédure administrative visant à lui permettre de changer de nationalité sportive aurait été lancée.

L'objectif est d'obtenir rapidement le feu vert de la FIFA, afin que Tresoldi puisse être convoqué avec l'équipe nationale italienne le 18 septembre.

Le Club de Bruges a refusé 35 millions d'euros

Une sélection avec l'Italie serait une excellente nouvelle pour le Club. Cet été, les Blauw en Zwart ont reçu des offres avoisinant les 35 millions d'euros pour leur attaquant, mais ont décidé de ne pas les accepter.

Tresoldi ne devait pas partir à n'importe quel prix. Le Club de Bruges estime que la valeur de l'Italo-Allemand pourrait considérablement augmenter à l'avenir.

Le marché des transferts prend une tout autre dimension lorsqu'un jeune attaquant brille en club et parvient à se faire une place en sélection avec une grande nation comme l'Italie. Chaque apparition internationale, chaque but et chaque prestation convaincante peut faire grimper sa valeur marchande.

Pour le Club, il s’agit d'une évolution dont il ne peut que se réjouir. Bruges a prouvé cet été qu'il était prêt à laisser passer de grosses sommes lorsqu'il estime qu'un joueur pourra rapporter plus à l'avenir. Dans le cas de Tresoldi, l'équipe nationale italienne pourrait jouer un rôle important.

Peut-être plus cher l'été prochain

Si Tresoldi poursuit sa progression au cours des prochains mois et fait ses débuts avec l’Italie, l'intérêt venu de l'étranger ne fera probablement qu'augmenter.

À ce moment-là, le Club de Bruges ne sera pas nécessairement contraint de vendre. L'attaquant est sous contrat jusqu'en juin 2029. Pour le moment, Tresoldi est sélectionné avec les U21 de l'Allemagne.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
FC Bruges
Nicolò Tresoldi

Plus de news

Le top 24, seulement une étape ? Bart Verhaeghe affiche l'objectif ultime de Bruges en Ligue des Champions

Le top 24, seulement une étape ? Bart Verhaeghe affiche l'objectif ultime de Bruges en Ligue des Champions

07:30
Moussa N'Diaye pousse pour quitter Anderlecht : les Mauves ont ciblé son remplaçant

Moussa N'Diaye pousse pour quitter Anderlecht : les Mauves ont ciblé son remplaçant

10:00
Accord quasiment trouvé pour Arthur Theate : le Diable Rouge va retrouver Domenico Tedesco

Accord quasiment trouvé pour Arthur Theate : le Diable Rouge va retrouver Domenico Tedesco

09:30
Un club de D2 ACFF recrute un ancien du Standard, meilleur buteur des Espoirs en 2021

Un club de D2 ACFF recrute un ancien du Standard, meilleur buteur des Espoirs en 2021

09:00
OFFICIEL : l'Antwerp recrute un milieu qui a fait ses preuves au Bosuil

OFFICIEL : l'Antwerp recrute un milieu qui a fait ses preuves au Bosuil

08:00
Olivier Deschacht veut voir Anderlecht piocher à Charleroi : "Il faut qu'ils aient le déclic"

Olivier Deschacht veut voir Anderlecht piocher à Charleroi : "Il faut qu'ils aient le déclic"

07:00
"Ce Mondial, je l'ai détesté du début à la fin" : Thomas Meunier se lâche sur l'envers du décor

"Ce Mondial, je l'ai détesté du début à la fin" : Thomas Meunier se lâche sur l'envers du décor

06:30
Vitor Bruno déclare sa flamme à Neerpede : "Je n'ai aucun mérite, je profite de leur travail" Interview

Vitor Bruno déclare sa flamme à Neerpede : "Je n'ai aucun mérite, je profite de leur travail"

23:51
Le Lotto Park adore cette équipe : les notes des Mauves face au Kairat Almaty

Le Lotto Park adore cette équipe : les notes des Mauves face au Kairat Almaty

23:00
1
Les joueurs d'Anderlecht ont des préférences pour le tirage, Vitor Bruno... ne veut pas en parler

Les joueurs d'Anderlecht ont des préférences pour le tirage, Vitor Bruno... ne veut pas en parler

05:00
LIVE : Giulian Biancone fait 3-0 sur corner ! Live

LIVE : Giulian Biancone fait 3-0 sur corner !

22:08
Bruges contre Liverpool, De Bruyne et Hazard : le tirage au sort de la Ligue des Champions a parlé !

Bruges contre Liverpool, De Bruyne et Hazard : le tirage au sort de la Ligue des Champions a parlé !

18:50
1
Burgess sonne la révolte ! La Gantoise passera l'hiver au chaud en Europe

Burgess sonne la révolte ! La Gantoise passera l'hiver au chaud en Europe

22:58
Du sérieux et du spectacle : Anderlecht finit le travail et attend le tirage de l'Europa League !

Du sérieux et du spectacle : Anderlecht finit le travail et attend le tirage de l'Europa League !

22:21
Officiel : Anderlecht dit adieu à César Huerta avec une annonce par la petite porte

Officiel : Anderlecht dit adieu à César Huerta avec une annonce par la petite porte

21:45
🎥 Encore un doublé contre Newcastle : un ancien du Standard dans la forme de sa vie en Angleterre

🎥 Encore un doublé contre Newcastle : un ancien du Standard dans la forme de sa vie en Angleterre

21:30
La victoire à l'aller n'a pas suffi : les rêves d'Europa League de Saint-Trond s'envolent

La victoire à l'aller n'a pas suffi : les rêves d'Europa League de Saint-Trond s'envolent

21:00
Toby Alderweireld prévient Romelu Lukaku : "Il commence à être temps"

Toby Alderweireld prévient Romelu Lukaku : "Il commence à être temps"

20:30
Dossier définitivement terminé : le jeu d'agents qui a fait capoter le transfert de Dennis Ayensa Interview

Dossier définitivement terminé : le jeu d'agents qui a fait capoter le transfert de Dennis Ayensa

19:09
"Ce n'était pas acceptable" : la défaite au Standard a laissé des traces à La Louvière

"Ce n'était pas acceptable" : la défaite au Standard a laissé des traces à La Louvière

19:30
Arthur Theate va quitter Francfort ! Domenico Tedesco veut griller la concurrence

Arthur Theate va quitter Francfort ! Domenico Tedesco veut griller la concurrence

20:00
Le premier grand entretien de Ryan Fosso au Standard : "Samuel Bastien m'a trop bien parlé du club" Interview

Le premier grand entretien de Ryan Fosso au Standard : "Samuel Bastien m'a trop bien parlé du club"

18:00
OFFICIEL : un joueur formé à Anderlecht fait son retour en Pro League après un passage à l'étranger

OFFICIEL : un joueur formé à Anderlecht fait son retour en Pro League après un passage à l'étranger

17:20
Live. Les dernière rumeurs, les officialisations 28/8

Live. Les dernière rumeurs, les officialisations 28/8

00:00
Vitor Bruno a dit qu'il ne ferait pas "tourner" : qu'en sera-t-il ?

Vitor Bruno a dit qu'il ne ferait pas "tourner" : qu'en sera-t-il ?

17:30
Live mercato (27/08) : Omar Marmoush est un joueur de Tottenham, le KRC Genk a refusé deux offres pour Zakaria El Ouahdi

Live mercato (27/08) : Omar Marmoush est un joueur de Tottenham, le KRC Genk a refusé deux offres pour Zakaria El Ouahdi

16:41
Jusqu'où peut aller le Club de Bruges en Ligue des champions cette saison ?

Jusqu'où peut aller le Club de Bruges en Ligue des champions cette saison ?

16:40
Pépin musculaire pour El Hankouri, petit souci pour Lavalée : le point sur l'infirmerie du Standard avant OHL

Pépin musculaire pour El Hankouri, petit souci pour Lavalée : le point sur l'infirmerie du Standard avant OHL

15:20
Matias Fernandez-Pardo écarté du groupe du LOSC jusqu'à la fin du mercato estival

Matias Fernandez-Pardo écarté du groupe du LOSC jusqu'à la fin du mercato estival

16:00
Un international belge U19 en route vers la Juventus

Un international belge U19 en route vers la Juventus

14:40
Un jeune joueur du FC Barcelone va rejoindre l'Antwerp

Un jeune joueur du FC Barcelone va rejoindre l'Antwerp

14:00
Une ancienne cible d'Anderlecht très proche de s'engager au Racing Genk

Une ancienne cible d'Anderlecht très proche de s'engager au Racing Genk

13:30
📷 L'Union Saint-Gilloise dévoile son troisième maillot

📷 L'Union Saint-Gilloise dévoile son troisième maillot

13:00
Jour de tirage de Ligue des Champions pour le Club de Bruges : voici toutes les possibilités

Jour de tirage de Ligue des Champions pour le Club de Bruges : voici toutes les possibilités

27/08
C'est officiel : huitième transfert pour Bruges, qui passe les 50 millions de dépenses cet été

C'est officiel : huitième transfert pour Bruges, qui passe les 50 millions de dépenses cet été

27/08
Cette fois, c'est clair : l'avenir de Malick Fofana s'écrira loin de Lyon

Cette fois, c'est clair : l'avenir de Malick Fofana s'écrira loin de Lyon

12:30

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 4
KRC Genk KRC Genk 20:45 SK Beveren SK Beveren
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 29/08 KV Malines KV Malines
KV Courtrai KV Courtrai 29/08 Charleroi Charleroi
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 29/08 Lommel SK Lommel SK
OH Louvain OH Louvain 29/08 Standard Standard
La Gantoise La Gantoise 30/08 FC Bruges FC Bruges
Antwerp Antwerp 30/08 STVV STVV
Union SG Union SG 30/08 Anderlecht Anderlecht
Westerlo Westerlo 30/08 Zulte Waregem Zulte Waregem

Dernières réactions

JoBg JoBg a propos de Le Lotto Park adore cette équipe : les notes des Mauves face au Kairat Almaty Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille a propos de Bruges contre Liverpool, De Bruyne et Hazard : le tirage au sort de la Ligue des Champions a parlé ! Pogi Pogi a propos de Charleroi était prévenu : quand Parfait Guiagon semblait tout proche de rejoindre deux clubs belges tede tede a propos de Encore deux ans en tribune s'il le faut : pourquoi Bruges n'arrive pas à se débarrasser de Gustaf Nilsson El Malvario El Malvario a propos de La Belgique ou le Ghana ? Jesse Bisiwu pourrait bientôt devoir faire un choix important Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de Le Standard va perdre un cadre, qui s'envole pour la Turquie ! JoBg JoBg a propos de Voici celui qui devrait remplacer Nathan Saliba, mais Anderlecht devra mettre la main à la poche Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille a propos de Le Club de Bruges pourrait jouer un très mauvais tour à un club anglais Pogi Pogi a propos de Charleroi veut se renforcer avec le prêt d'un espoir du football français Sead08 Sead08 a propos de Un mauvais week-end pour l'arbitrage : Jonathan Lardot critique plusieurs décisions Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved