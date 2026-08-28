Excellente nouvelle pour le Club de Bruges : Nicolo Tresoldi pourrait bientôt valoir beaucoup plus

Le Club de Bruges pourrait réaliser une excellente opération avec Nicolo Tresoldi, dont la valeur pourrait encore grimper grâce à une décision importante.

Le sélectionneur italien Roberto Mancini est en train d'élargir son groupe, selon La Gazzetta dello Sport. Le sélectionneur ne se limite pas aux joueurs actifs en Serie A, mais recherche partout dans le monde des footballeurs ayant des racines italiennes et susceptibles d'être sélectionnés avec la Squadra Azzurra.

Tresoldi figure en tête de cette liste. Selon le quotidien italien, l'attaquant du Club de Bruges aurait donné son accord et la procédure administrative visant à lui permettre de changer de nationalité sportive aurait été lancée.

L'objectif est d'obtenir rapidement le feu vert de la FIFA, afin que Tresoldi puisse être convoqué avec l'équipe nationale italienne le 18 septembre.

Le Club de Bruges a refusé 35 millions d'euros

Une sélection avec l'Italie serait une excellente nouvelle pour le Club. Cet été, les Blauw en Zwart ont reçu des offres avoisinant les 35 millions d'euros pour leur attaquant, mais ont décidé de ne pas les accepter.

Tresoldi ne devait pas partir à n'importe quel prix. Le Club de Bruges estime que la valeur de l'Italo-Allemand pourrait considérablement augmenter à l'avenir.





Le marché des transferts prend une tout autre dimension lorsqu'un jeune attaquant brille en club et parvient à se faire une place en sélection avec une grande nation comme l'Italie. Chaque apparition internationale, chaque but et chaque prestation convaincante peut faire grimper sa valeur marchande.

Pour le Club, il s’agit d'une évolution dont il ne peut que se réjouir. Bruges a prouvé cet été qu'il était prêt à laisser passer de grosses sommes lorsqu'il estime qu'un joueur pourra rapporter plus à l'avenir. Dans le cas de Tresoldi, l'équipe nationale italienne pourrait jouer un rôle important.

Peut-être plus cher l'été prochain

Si Tresoldi poursuit sa progression au cours des prochains mois et fait ses débuts avec l’Italie, l'intérêt venu de l'étranger ne fera probablement qu'augmenter.

À ce moment-là, le Club de Bruges ne sera pas nécessairement contraint de vendre. L'attaquant est sous contrat jusqu'en juin 2029. Pour le moment, Tresoldi est sélectionné avec les U21 de l'Allemagne.