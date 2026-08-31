Nouveau départ à Anderlecht : un talent de 17 ans quitte Neerpede pour un club de Liga

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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Nouveau départ à Anderlecht : un talent de 17 ans quitte Neerpede pour un club de Liga
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Un nouveau talent formé à Anderlecht prend son envol. Gabriel Biladi, international U17, a choisi l'Espagne pour la suite de sa carrière, avec l'ambition de se faire une place au plus haut niveau. Il évoluera d'abord avec la réserve de Levante.

Gabriel Biladi va poursuivre sa jeune carrière en Espagne. À 17 ans, l'ailier quitte Anderlecht pour rejoindre Levante en Liga. Le jeune belge commencera avec l'équipe réserve, tout en ayant la possibilité de se rapprocher progressivement du groupe professionnel. Le montant payé par le club espagnol n'a pas été communiqué.

Ue départ qui met fin à plusieurs années passées à Neerpede. Biladi a été formé à Anderlecht et a franchi les différentes catégories de jeunes avant d'atteindre les RSCA Futures. Le club bruxellois lui avait fait signer son premier contrat professionnel en 2024. Il avait disputé deux rencontres avec la réserve du club.

D'abord avec la réserve de Levante

Levante lui offre un autre environnement pour poursuivre son développement. Dans un premier temps, Biladi évoluera principalement avec la réserve du club espagnol. Il pourra être intégré au groupe professionnel lorsque l'occasion se présentera. À son âge, l'objectif sera d'accumuler les minutes et de continuer à progresser.

Ce choix lui permettra de découvrir un autre football et une nouvelle façon de travailler. C'est un passage important de la Belgique à l'Espagne.

Aaron Murenzi et Yanis Musuayi vont l'aider à s'adapter

Biladi compte quatre sélections avec les U17 de la Belgique. À Levante, il retrouvera deux autres jeunes Belges : Aaron Murenzi et Yanis Musuayi. Les trois joueurs vont poursuivre leur progression en Espagne. La présence de ses deux compatriotes pourra faciliter ses premiers mois dans son nouveau club.

Cinq jeunes de la réserve d'Anderlecht transférés cet été

L'été est mouvementé pour les RSCA Futures. Biladi est le cinquième joueur à quitter la réserve anderlechtoise. Le club perd un jeune qu'il accompagnait depuis plusieurs années et à qui il avait offert son premier contrat professionnel en 2024.

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