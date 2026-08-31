Un défenseur formé au Barça à Anderlecht ? Une nouvelle piste pour les Mauves

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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Un défenseur formé au Barça à Anderlecht ? Une nouvelle piste pour les Mauves
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Anderlecht s'intéresserait à Arnau Comas pour renforcer sa défense. L'Espagnol de 26 ans, formé au FC Barcelone, pourrait quitter le Deportivo La Coruña après n'avoir disputé aucune minute depuis le début de la saison.

Zéro minute en Liga depuis le début de la saison. Arnau Comas n'entre plus dans les plans du Deportivo La Coruña, mais une porte pourrait s'ouvrir en Belgique. Selon La Opinion Coruña, Anderlecht s'intéresse au défenseur central espagnol de 26 ans pour étoffer son secteur défensif.

0 minute en trois matchs de Liga

La montée du Deportivo en première division a changé la donne pour lui. Présent à 26 reprises sous le maillot du club galicien, Comas n'a participé à aucune des trois premières rencontres de Liga. Une situation différente de celle de la saison dernière, lorsqu'il avait obtenu du temps de jeu en deuxième division espagnole.

Formé au FC Barcelone

Le défenseur d'1,91m a passé une grande partie de sa formation au FC Barcelone, où il a évolué avec l'équipe réserve. Il est parti au FC Bâle en 2022 pour lancer sa carrière professionnelle. Comas a été appelé avec les Espoirs espagnols. Son passage par la formation barcelonaise lui a permis de côtoyer plusieurs joueurs qui évoluent aujourd'hui au plus haut niveau.

Après son passage en Suisse, le défenseur a retrouvé l'Espagne en 2025. Il a rejoint Eibar en prêt avant de signer au Deportivo La Coruña en juillet de la même année. Le club espagnol l'avait engagé sur la durée puisque son contrat se termine en juin 2028.

Pas encore d'offre d'Anderlecht pour le défenseur de 26 ans


Anderlecht pourrait lui offrir une nouvelle destination et des minutes de jeu. Transfermarkt estime sa valeur marchande à 500.000 euros. Un montant qui donne une indication sur son profil, mais pas sur les exigences du Deportivo. Pour l'instant, La Opinion Coruña évoque un intérêt anderlechtois, sans faire état d'un accord entre les deux clubs.

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