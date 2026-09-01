Deux Zèbres, deux Unionistes, un Loup : voici l'équipe-type de la quatrième journée de championnat

Plusieurs surprises dans cette quatrième journée de championnat, non seulement dans les résultats mais dans l'identité des joueurs qui composent notre équipe-type. On y retrouve en effet la RAAL, mais aussi Lommel et Zulte Waregem... et, bien sûr, l'Union Saint-Gilloise.

Gardien de but

Ce n'était pas un week-end de grandes prestations pour les gardiens de but. Marcos Peano a été solide avec la RAAL, mais n'a pas vraiment eu de grand arrêt à sortir. Brian Kokubo, lui, a sorti l'arrêt-réflexe qu'il fallait avec STVV contre l'Antwerp, ce qui a permis aux Canaris d'ensuite dérouler. D'autant plus marquant qu'en face, son homologue et compatriote Nozawa se trouait totalement.

Défenseurs

Il a été aligné dans un poste de piston gauche mais sera notre back gauche dans cette équipe-type : Cedric Van Meirvenne a livré un match de très haut niveau face à la RAAL. Ses actions offensives ont semé la zizanie dans la défense louviéroise, avec en point d'orgue ce raid pour le 2-2 en tout début de seconde période.

Sur l'autre flanc, on ne peut pas passer à côté d'un énième match de patron de la part de Kevin Van den Kerkhof : le latéral algérien a délivré une passe décisive mais a surtout été au four et au moulin contre Courtrai. Après le départ de Zakaria El Ouahdi, il est peut-être bien le meilleur back droit de Belgique.

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Ce n'est pas le seul carolo qui sera mis à l'honneur dans notre onze. Remplacer Aiam Ousou n'était pas évident, mais Massamba Sow semble avoir la carrure pour y parvenir. Après sa lourde blessure, il paraît prêt à s'imposer à Charleroi. À ses côtés, nous plaçons la nouvelle recrue gantoise Mouhamed Ngom, auteur d'un match de patron contre Bruges ; son compère Christian Burgess aurait aussi pu prétendre à une place dans le onze.

Milieu de terrain

Le match de Marius Courcoul avec La Louvière était très impressionnant : énormément de grinta, mais aussi une passe décisive trois étoiles sur la tête d'Elias Filet. La RAAL tient le successeur de Sami Lahssaini, avec encore plus de football dans les pieds. À ses côtés, l'impérial Kamiel Van de Perre, qui a mangé tout cru le milieu de terrain du RSC Anderlecht dans le derby de Bruxelles.





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Sur les flancs, un autre unioniste côté gauche : Guilherme Smith a lui aussi été intenable, faisant vivre un cauchemar à Maamar en seconde période et permettant à l'Union de ne jamais relâcher la pression sur Anderlecht. Le Brésilien réussit un début de saison en boulet de canon. Côté droit, on part côté Lommel : Juho Talvitie a impressionné avec les Limbourgeois, qui ont été l'emporter sur la pelouse du Cercle de Bruges.

Attaquants

Vous l'aurez compris, nous optons pour un 4-4-2 avec deux attaquants devant. Vergara, qui a inscrit un superbe but avec Gand, mérite mention, mais nous optons pour les deux doubles buteurs du week-end. Tout d'abord Tobias Hedl, qui a inscrit les deux buts de Zulte Waregem en déplacement au KVC Westerlo.

Ensuite, pour compléter cette équipe-type, un deuxième Canari après Kokubo : Samed Bazdar a disputé ses premières minutes en Jupiler Pro League (il a joué les deux matchs européens contre l'Omonia Nicosie), et en une demi-heure, il a inscrit deux buts. Celui qu'on présente comme le remplaçant de Keisuke Goto a laissé sa carte de visite.