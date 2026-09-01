La Premier League s'éloigne pour Dodi Lukebakio : il devrait rester à Benfica

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Le départ de Dodi Lukebakio du Benfica se précise. Le Diable Rouge pourrait quitter Lisbonne à titre définitif, alors que Sunderland tente désormais de s'attacher ses services. Le club de Premier League serait en discussions avec Benfica afin de trouver un accord pour son transfert.