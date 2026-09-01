La Premier League s'éloigne pour Dodi Lukebakio : il devrait rester à Benfica

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
| Commentaire
La Premier League s'éloigne pour Dodi Lukebakio : il devrait rester à Benfica
Photo: © photonews
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Le départ de Dodi Lukebakio du Benfica se précise. Le Diable Rouge pourrait quitter Lisbonne à titre définitif, alors que Sunderland tente désormais de s'attacher ses services. Le club de Premier League serait en discussions avec Benfica afin de trouver un accord pour son transfert.

Lukebakio devrait finalement rester à Benfica

Selon les informations diffusées par Sky Sports, la piste de Dodi Lukebakio se refroidirait finalement du côté de Sunderland. Le Diable rouge devrait donc finalement rester à Benfica, après que d'autres pistes se soient aussi refermées devant lui ces derniers jours.

L'ailier droit avait beaucoup été cité en Turquie, notamment du côté du Besiktas de Leandro Trossard mais aussi de Trabzonspor, qui a recruté Mo Salah cet été.

Nicolas Baccus

Un Diable Rouge en route vers Sunderland ? Le club anglais tente d’attirer Dodi Lukebakio

Alors que Malick Fofana ne va finalement pas se diriger vers Sunderland mais vers Crystal Palace, un autre Diable Rouge pourrait rejoindre les Black Cats. En effet, la formation de Premier League aimerait recruter définitivement Dodi Lukebakio.

Selon le spécialiste des transferts Sacha Tavolieri, Sunderland tenterait de trouver un accord avec Benfica. Les discussions seraient actuellement en cours entre les deux clubs. L'attaquant serait de son côté ouvert à un départ de Benfica pour rejoindre Sunderland, où il pourrait notamment évoluer aux côtés de Thomas Meunier.

Le départ de Dodi Lukebakio du Benfica se précise. L'ailier international belge aurait été totalement écarté des plans de son entraîneur à Lisbonne, et doit donc s'en aller, à titre définitif. Cependant, les rumeurs l'envoyant en Turquie semblent fausse, car le Besiktas vient de signer un joueur à son poste.

L'avenir de Dodi Lukebakio (28 ans) au SL Benfica s'écrit en pointillés. Voire même ne s'écrit plus du tout : selon les informations du quotidien portugais Record ce mercredi matin, le Diable Rouge ne ferait plus partie des plans du coach Marco Silva. Ce dernier a succédé à José Mourinho cet été, et s'est contenté de faire monter Lukebakio au jeu un petit quart d'heure lors des deux premiers matchs de championnat.

Mais Record donne également une information intéressante. Le média portugais affirme en effet que si Lukebakio doit quitter Benfica "à titre définitif", sa destination ne sera pas le Besiktas, que l'on cite pourtant beaucoup ces dernières heures.

Dodi Lukebakio n'ira pas au Besiktas

La rumeur selon laquelle le club de Leandro Trossard aurait effectué une offre de plus de 20 millions d'euros pour Dodi Lukebakio serait tout simplement fausse, assure Record, qui en veut pour preuve l'arrivée d'un autre joueur - exactement au même poste que Lukebakio - au Besiktas. 

Ce joueur, c'est Ernest Poku. Selon Florian Plettenberg (Sky Sports Germany), un accord total aurait été trouvé entre le Bayer Leverkusen et Besiktas concernant un transfert de l'ailier ghanéen de 22 ans. Poku sera prêté au club stambouliote contre un montant de 3 millions, avec une option d'achat obligatoire sous certaines conditions fixée à 20 millions d'euros. 

Si Ernest Poku signe bel et bien au Besiktas, la porte se ferme donc en effet pour Dodi Lukebakio, qui devra trouver un autre point de chute. Le Diable Rouge ne devrait pas manquer de prétendants, même si sa saison 2025-2026 avait été perturbée par une fracture de la cheville alors qu'il réalisait un début de saison en fanfare. 

Dodi Lukebakio avait retrouvé les terrains en février et n'était pas parvenu à retrouver le même niveau, mais arrivait tout de même à la Coupe du Monde 2026 avec de grandes ambitions, nourries par une trêve internationale de mars lors de laquelle il avait marqué les esprits (et trois buts en deux matchs). Malheureusement pour l'ancien de Séville, du Hertha Berlin ou encore de Wolfsbourg, Rudi Garcia ne lui offrira qu'une titularisation et deux montées au jeu aux États-Unis, sans qu'il puisse y faire la différence. 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Europa League
Europa League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
SL Benfica
Aarhus GF
Dodi Lukebakio

Plus de news

OFFICIEL : un concurrent en moins pour Mike Penders à Chelsea

OFFICIEL : un concurrent en moins pour Mike Penders à Chelsea

23:20
Anderlecht a-t-il trouvé son milieu de terrain en Serie A ?

Anderlecht a-t-il trouvé son milieu de terrain en Serie A ?

23:50
OFFICIEL : Un jeune joueur du FC Barcelone s'engage pour 4 ans à l'Antwerp

OFFICIEL : Un jeune joueur du FC Barcelone s'engage pour 4 ans à l'Antwerp

23:40
Un nouveau Japonais en Pro League : un attaquant de Gamba Osaka va débarquer à Charleroi

Un nouveau Japonais en Pro League : un attaquant de Gamba Osaka va débarquer à Charleroi

22:50
Live mercato (01/09) : Samuel Mbangula officiellement à Bologne, Jonathan David signe à l'Atlético de Madrid

Live mercato (01/09) : Samuel Mbangula officiellement à Bologne, Jonathan David signe à l'Atlético de Madrid

22:47
Retournement de situation dans le dossier Malick Fofana : finalement bien Sunderland plutôt que Crystal Palace ?

Retournement de situation dans le dossier Malick Fofana : finalement bien Sunderland plutôt que Crystal Palace ?

22:35
OFFICIEL : Anderlecht tient le successeur de Moussa N'Diaye et Vitor Bruno le connaît bien

OFFICIEL : Anderlecht tient le successeur de Moussa N'Diaye et Vitor Bruno le connaît bien

22:26
OFFICIEL : Lucca Brughmans signe à Liverpool mais restera à Genk cette saison

OFFICIEL : Lucca Brughmans signe à Liverpool mais restera à Genk cette saison

22:00
Aucun regret pour Cedric Hatenboer : "J’ai énormément appris à l’entraînement et lors des matches amicaux"

Aucun regret pour Cedric Hatenboer : "J’ai énormément appris à l’entraînement et lors des matches amicaux"

22:00
Un gardien de Monaco en route vers le Cercle ?

Un gardien de Monaco en route vers le Cercle ?

21:30
OFFICIEL : Charleroi a trouvé son nouvel latéral droit

OFFICIEL : Charleroi a trouvé son nouvel latéral droit

21:00
1
OFFICIEL : Une déception de Genk va tenter de se relancer en Bundesliga 2

OFFICIEL : Une déception de Genk va tenter de se relancer en Bundesliga 2

20:45
Courtrai se montre intransigeant concernant l'un de ses cadres avec un club de Ligue 2

Courtrai se montre intransigeant concernant l'un de ses cadres avec un club de Ligue 2

20:30
OFFICIEL : Andi Zeqiri revient au Standard

OFFICIEL : Andi Zeqiri revient au Standard

20:00
OFFICIEL : Largie Ramazani redescend en Championship et rejoint Nicky Hayen

OFFICIEL : Largie Ramazani redescend en Championship et rejoint Nicky Hayen

19:00
"Il n'a pas été performant ce soir" : Charles De Ketelaere décevant avec l'Atalanta en ce début de saison ?

"Il n'a pas été performant ce soir" : Charles De Ketelaere décevant avec l'Atalanta en ce début de saison ?

18:30
Ivan Leko se montre frustré : "En jouant comme ça, on ne gagne pas de matches"

Ivan Leko se montre frustré : "En jouant comme ça, on ne gagne pas de matches"

18:00
Un joueur lancé chez les Diables Rouges par Domenico Tedesco en route vers Anderlecht ?

Un joueur lancé chez les Diables Rouges par Domenico Tedesco en route vers Anderlecht ?

17:30
3
L'Union belge annonce l'arrivée d'un nouveau visage à l'aube de l'ère Van Bommel

L'Union belge annonce l'arrivée d'un nouveau visage à l'aube de l'ère Van Bommel

17:00
2
OFFICIEL : Moussa N'Diaye quitte Anderlecht et rejoint un club de Bundesliga

OFFICIEL : Moussa N'Diaye quitte Anderlecht et rejoint un club de Bundesliga

16:23
OFFICIEL : Thomas Henry quitte le Standard et file en Italie

OFFICIEL : Thomas Henry quitte le Standard et file en Italie

16:41
OFFICIEL : Timothé Nkada quitte le Standard et rejoint Troyes

OFFICIEL : Timothé Nkada quitte le Standard et rejoint Troyes

16:35
OFFICIEL : Matías Fernández-Pardo quitte Lille et rejoint Newcastle

OFFICIEL : Matías Fernández-Pardo quitte Lille et rejoint Newcastle

16:15
"Il faut être mentalement prêt à livrer un véritable combat" : Vincent Kompany se méfie

"Il faut être mentalement prêt à livrer un véritable combat" : Vincent Kompany se méfie

15:00
🎥 Lucas Stassin est arrivé en Andalousie pour rejoindre Séville

🎥 Lucas Stassin est arrivé en Andalousie pour rejoindre Séville

14:40
Arthur Vermeeren en route vers un départ de Leipzig ? Le point sur la situation

Arthur Vermeeren en route vers un départ de Leipzig ? Le point sur la situation

14:30
Les Diables Rouges valent de l'or cet été : plus de 230 millions d'euros dépensés pour le moment

Les Diables Rouges valent de l'or cet été : plus de 230 millions d'euros dépensés pour le moment

14:00
Retournement de situation pour Wout Faes : West Ham bloque son transfert

Retournement de situation pour Wout Faes : West Ham bloque son transfert

13:45
OFFICIEL : Christiaan Ravych quitte le Cercle de Bruges et rejoint un top club de Pro League

OFFICIEL : Christiaan Ravych quitte le Cercle de Bruges et rejoint un top club de Pro League

13:28
Un jeune Ivoirien va rejoindre le Sporting d'Anderlecht

Un jeune Ivoirien va rejoindre le Sporting d'Anderlecht

13:00
Après Mateo Biondic, l'Union Saint-Gilloise va encore recruter un joueur en provenance de D4 allemande

Après Mateo Biondic, l'Union Saint-Gilloise va encore recruter un joueur en provenance de D4 allemande

12:30
OFFICIEL : Zakaria El Ouahdi quitte le KRC Genk et rejoint un club de Bundesliga

OFFICIEL : Zakaria El Ouahdi quitte le KRC Genk et rejoint un club de Bundesliga

11:51
L'Union SG ne pourra pas recevoir l'Hapoël Beer-Sheva à Louvain : voici pourquoi

L'Union SG ne pourra pas recevoir l'Hapoël Beer-Sheva à Louvain : voici pourquoi

10:50
4
Un jeune Congolais va quitter la Belgique pour rejoindre le Moyen-Orient

Un jeune Congolais va quitter la Belgique pour rejoindre le Moyen-Orient

10:00
Un ancien Unioniste en route vers un transfert à l'Ajax : il retrouvera un club belge en Coupe d'Europe

Un ancien Unioniste en route vers un transfert à l'Ajax : il retrouvera un club belge en Coupe d'Europe

10:00
1
OFFICIEL : un ancien attaquant vedette de l'Union rejoint Axel Witsel à Nice

OFFICIEL : un ancien attaquant vedette de l'Union rejoint Axel Witsel à Nice

09:00

Plus de news

Les plus populaires

Europa League

 Play-offs (R)
Saburtalo Tbilisi Saburtalo Tbilisi 1-2 Bialystok Bialystok
Ararat Erevan Ararat Erevan 1-0 CS U Craiova CS U Craiova
FK Kauno Zalgiris FK Kauno Zalgiris 1-0 Besiktas Besiktas
Red Bull Salzbourg Red Bull Salzbourg 3-0 Mjällby AIF Mjällby AIF
Omonia Nicosia Omonia Nicosia 4-2 STVV STVV
Viktoria Plzen Viktoria Plzen 5-1* Etoile Rouge de Belgrade Etoile Rouge de Belgrade
Lillestrom SK Lillestrom SK 2-1* Egnatia Rrogozhinë Egnatia Rrogozhinë
CSKA Sofia CSKA Sofia 0-2 OFI Kreta OFI Kreta
Aarhus GF Aarhus GF 1-3 SL Benfica SL Benfica
FC Thoune FC Thoune 2-2 Lech Poznan Lech Poznan
Ferencváros Ferencváros 4-0 Trabzonspor Trabzonspor
Anderlecht Anderlecht 3-0 Kairat Almaty Kairat Almaty

Dernières réactions

Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de OFFICIEL : Charleroi a trouvé son nouvel latéral droit den strep den strep a propos de Un joueur lancé chez les Diables Rouges par Domenico Tedesco en route vers Anderlecht ? Serge Herbiet Serge Herbiet a propos de Le départ d'un titulaire unioniste confirmé à demi-mot : "C'est une période de merde" Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de L'Union SG ne pourra pas recevoir l'Hapoël Beer-Sheva à Louvain : voici pourquoi Union 60 Union 60 a propos de Un ancien Unioniste en route vers un transfert à l'Ajax : il retrouvera un club belge en Coupe d'Europe JoBg JoBg a propos de Forbs exclu face à La Gantoise : Jonathan Lardot revient sur la décision qui a fait débat Union 60 Union 60 a propos de C'est un ancien Mauve qui le dit : Louis Patris pointe la grande différence entre l'Union et Anderlecht den strep den strep a propos de Une claque dont Anderlecht avait besoin : Vitor Bruno est-il vraiment responsable ? Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de Philippe Albert sous le charme d'un cadre de Charleroi : "Sans conteste, l’un des meilleurs joueurs de JPL" Pogi Pogi a propos de Vincent Euvrard : "Le Standard ne méritait pas de gagner" et "Oui, Nkada veut partir" Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved