OFFICIEL : Largie Ramazani redescend en Championship et rejoint Nicky Hayen

Fabien Chaliaud, journaliste football
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OFFICIEL : Largie Ramazani redescend en Championship et rejoint Nicky Hayen
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Prêté à Valence la saison dernière, Largie Ramazani n'évoluera de nouveau pas en Premier League cette saison puisque que son club de Leeds l'a loué à Burnley, entraîné par un autre Belge : Nicky Hayen.

Largie Ramazani poursuit son aventure en Angleterre, mais un étage en-dessous de la prestigieuse Premier League que rejoindront Matias Fernandez-Pardo, Malick Fofana et peut-être Dodi Lukébakio. L’ailier belge quitte en effet Leeds United pour rejoindre Burnley sous la forme d’un prêt d’une saison. L’opération prévoit une obligation de rendre le transfert définitif l’été prochain, à condition que le joueur atteigne un certain nombre d’apparitions sous la tunique des "Clarets".

Décisif en Championship avec Leeds

À 25 ans, Largie Ramazani retrouve ainsi le Championship, une compétition qu’il connaît bien puisqu'il avait joué un rôle important dans la montée de Leeds en Premier League, lors de la saison 2024-2025. L'ailier avait trouvé le chemin des filets à six reprises en 29 rencontres de championnat.

Formé notamment à Charlton et Manchester United après avoir quitté la Belgique à un jeune âge, le Bruxellois avait ensuite rejoint Almería en 2020. En Espagne, il s’est progressivement imposé et a participé à la montée du club en Liga. À l’été 2024, il s'est alors envolé vers Leeds, alors relégué en Championship, et qu'il a a aidé à retrouver le plus haut niveau du football anglais, comme expliqué ci-dessus.

Un prêt à Valence la saison dernière

La saison dernière, barré par de nouveaux concurrents à son poste, Largie Ramazani avait retrouvé l'Espagne en étant prêté à Valence. Il y a inscrit six buts en 31 apparitions, toutes compétitions confondues.

Désormais, c’est donc à Burnley que le Belge tentera de relancer pleinement sa carrière. Les "Clarets", relégués de Premier League et désormais entraînés par le Belge Nicky Hayen, comptent sur son expérience du Championship pour retrouver rapidement l’élite. "Je suis prêt à montrer ce que je peux faire et à aider Burnley à retrouver la Premier League", a expliqué Largie Ramazani lors de l'annonce de son transfert.

Des têtes connus de Pro League à Burnley

Chez les "Clarets", Largie Ramazani retrouvera quelques visages connus de la Jupiler Pro League. Du capitaine Josh Cullen qu'on a bien connu à Anderlecht, tout comme Jacob Bruun Larsen. Mais aussi Mike Trésor (ex-Genk) et Lyle Foster (ex-Cercle et Westerlo), sans oublier l'anecdotique Andreas Hountondji, passé quelques mois par le Standard. Le nom le plus connu de l'effectif étant évidemment Kyle Walker, 96 sélections avec l'équipe d'Angleterre, mais surtout six fois champion d'Angleterre avec Manchester City, deux fois vainqueur de la FA Cup et bien sûr de la Ligue des Champions en 2023.

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