OFFICIEL : Une déception de Genk va tenter de se relancer en Bundesliga 2

Fabien Chaliaud, journaliste football
| Commentaire
OFFICIEL : Une déception de Genk va tenter de se relancer en Bundesliga 2
Photo: © photonews
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Ne faisant plus partie des plans de Jess Thorup à Genk cette saison, l'ailier droit limbourgeois Jarne Steuckers va tenter de relancer sa carrière du côté de Bochum, dans l'antichambre de la Bundesliga.

Jarne Steuckers va poursuivre son aventure en Allemagne. L’ailier belge de 24 ans va quitter provisoirement le Racing Genk pour rejoindre le VfL Bochum, pensionnaire de Bundesliga 2, la deuxième division allemande. Il s'agira d’un prêt jusqu’à la fin de la saison, avec une option d’achat permettant au club allemand de recruter définitivement le joueur.

Un passage décevant à Genk

Il s'agit d'un nouveau tournant dans la carrière de Jarne Steuckers dont le passage à Genk n'aura pas été autant couronné de succès qu'espéré. Arrivé à la Cegeka Arena lors de l’été 2024 en provenance de Saint-Trond, où il s’était particulièrement illustré en marquant 7 fois et en donnant 7 assists en 44 matchs, le Limbourgeois avait signé un contrat courant jusqu’en 2028. Le Racing avait alors déboursé environ 800.000 euros pour s’attacher ses services. Une excellente affaire pensait-on à l'époque.

Après une première période intéressante, Jarne Steuckers a toutefois progressivement perdu sa place dans le onze genkois. La saison dernière, l’ailier avait pourtant délivré 11 passes décisives, mais il ne faisait plus partie des plans prioritaires du club au début de cet exercice. Il n’avait d’ailleurs encore disputé aucune minute avec Genk cette saison avant son départ.

Début de saison difficile pour Bochum

Le Vfl Bochum espère désormais relancer le joueur et profiter de ses qualités offensives. Le club allemand connaît un début de saison compliqué en Bundesliga 2 et a décidé de renforcer son effectif dans les derniers jours du mercato. Jarne Steuckers vient ainsi compléter un recrutement offensif destiné à redynamiser une équipe en quête de résultats. Dans le noyau de Bochum, on retrouve un ancien de Pro League : le milieu de terrain japonais Koji Miyoshi, passé trois saisons par l'Antwerp entre 2020 et 2023.

Ce changement d’environnement représente surtout l’occasion pour Steuckers de retrouver du temps de jeu et de la confiance pour relancer une carrière qui s'est un petit peu enlisée. Genk conserve néanmoins le contrôle sur son avenir grâce à l’option d’achat négociée avec Bochum.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
2. Bundesliga
2. Bundesliga Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
KRC Genk
Bochum
Jarne Steuckers

Plus de news

Un gardien de Monaco en route vers le Cercle ?

Un gardien de Monaco en route vers le Cercle ?

21:30
OFFICIEL : Charleroi a trouvé son nouvel latéral droit

OFFICIEL : Charleroi a trouvé son nouvel latéral droit

21:00
Live mercato (01/09) : Samuel Mbangula officiellement à Bologne, Jonathan David signe à l'Atlético de Madrid

Live mercato (01/09) : Samuel Mbangula officiellement à Bologne, Jonathan David signe à l'Atlético de Madrid

21:21
Courtrai se montre intransigeant concernant l'un de ses cadres avec un club de Ligue 2

Courtrai se montre intransigeant concernant l'un de ses cadres avec un club de Ligue 2

20:30
OFFICIEL : Andi Zeqiri revient au Standard

OFFICIEL : Andi Zeqiri revient au Standard

20:00
Un remplaçant surprise en vue (mais connu de Vitor Bruno) pour remplacer N'Diaye à Anderlecht

Un remplaçant surprise en vue (mais connu de Vitor Bruno) pour remplacer N'Diaye à Anderlecht

19:30
OFFICIEL : Largie Ramazani redescend en Championship et rejoint Nicky Hayen

OFFICIEL : Largie Ramazani redescend en Championship et rejoint Nicky Hayen

19:00
Ivan Leko se montre frustré : "En jouant comme ça, on ne gagne pas de matches"

Ivan Leko se montre frustré : "En jouant comme ça, on ne gagne pas de matches"

18:00
"Il n'a pas été performant ce soir" : Charles De Ketelaere décevant avec l'Atalanta en ce début de saison ?

"Il n'a pas été performant ce soir" : Charles De Ketelaere décevant avec l'Atalanta en ce début de saison ?

18:30
OFFICIEL : Christiaan Ravych quitte le Cercle de Bruges et rejoint un top club de Pro League

OFFICIEL : Christiaan Ravych quitte le Cercle de Bruges et rejoint un top club de Pro League

13:28
Un joueur lancé chez les Diables Rouges par Domenico Tedesco en route vers Anderlecht ?

Un joueur lancé chez les Diables Rouges par Domenico Tedesco en route vers Anderlecht ?

17:30
3
OFFICIEL : Thomas Henry quitte le Standard et file en Italie

OFFICIEL : Thomas Henry quitte le Standard et file en Italie

16:41
L'Union belge annonce l'arrivée d'un nouveau visage à l'aube de l'ère Van Bommel

L'Union belge annonce l'arrivée d'un nouveau visage à l'aube de l'ère Van Bommel

17:00
2
OFFICIEL : Timothé Nkada quitte le Standard et rejoint Troyes

OFFICIEL : Timothé Nkada quitte le Standard et rejoint Troyes

16:35
OFFICIEL : Moussa N'Diaye quitte Anderlecht et rejoint un club de Bundesliga

OFFICIEL : Moussa N'Diaye quitte Anderlecht et rejoint un club de Bundesliga

16:23
OFFICIEL : Matías Fernández-Pardo quitte Lille et rejoint Newcastle

OFFICIEL : Matías Fernández-Pardo quitte Lille et rejoint Newcastle

16:15
Dodi Lukebakio pourrait rejoindre un club de Premier League et évoluer aux côtés d'un Diable Rouge

Dodi Lukebakio pourrait rejoindre un club de Premier League et évoluer aux côtés d'un Diable Rouge

15:50
Retournement de situation dans le dossier Malick Fofana : il ne signera finalement pas à Sunderland, mais dans un autre club anglais

Retournement de situation dans le dossier Malick Fofana : il ne signera finalement pas à Sunderland, mais dans un autre club anglais

15:40
"Il faut être mentalement prêt à livrer un véritable combat" : Vincent Kompany se méfie

"Il faut être mentalement prêt à livrer un véritable combat" : Vincent Kompany se méfie

15:00
Arthur Vermeeren en route vers un départ de Leipzig ? Le point sur la situation

Arthur Vermeeren en route vers un départ de Leipzig ? Le point sur la situation

14:30
🎥 Lucas Stassin est arrivé en Andalousie pour rejoindre Séville

🎥 Lucas Stassin est arrivé en Andalousie pour rejoindre Séville

14:40
OFFICIEL : Zakaria El Ouahdi quitte le KRC Genk et rejoint un club de Bundesliga

OFFICIEL : Zakaria El Ouahdi quitte le KRC Genk et rejoint un club de Bundesliga

11:51
Les Diables Rouges valent de l'or cet été : plus de 230 millions d'euros dépensés pour le moment

Les Diables Rouges valent de l'or cet été : plus de 230 millions d'euros dépensés pour le moment

14:00
Retournement de situation pour Wout Faes : West Ham bloque son transfert

Retournement de situation pour Wout Faes : West Ham bloque son transfert

13:45
Un jeune Ivoirien va rejoindre le Sporting d'Anderlecht

Un jeune Ivoirien va rejoindre le Sporting d'Anderlecht

13:00
Après Mateo Biondic, l'Union Saint-Gilloise va encore recruter un joueur en provenance de D4 allemande

Après Mateo Biondic, l'Union Saint-Gilloise va encore recruter un joueur en provenance de D4 allemande

12:30
L'Union SG ne pourra pas recevoir l'Hapoël Beer-Sheva à Louvain : voici pourquoi

L'Union SG ne pourra pas recevoir l'Hapoël Beer-Sheva à Louvain : voici pourquoi

10:50
4
Un jeune Congolais va quitter la Belgique pour rejoindre le Moyen-Orient

Un jeune Congolais va quitter la Belgique pour rejoindre le Moyen-Orient

10:00
OFFICIEL : un ancien attaquant vedette de l'Union rejoint Axel Witsel à Nice

OFFICIEL : un ancien attaquant vedette de l'Union rejoint Axel Witsel à Nice

09:00
Un ancien Unioniste en route vers un transfert à l'Ajax : il retrouvera un club belge en Coupe d'Europe

Un ancien Unioniste en route vers un transfert à l'Ajax : il retrouvera un club belge en Coupe d'Europe

10:00
1
Deux Zèbres, deux Unionistes, un Loup : voici l'équipe-type de la quatrième journée de championnat

Deux Zèbres, deux Unionistes, un Loup : voici l'équipe-type de la quatrième journée de championnat

07:30
Un premier vrai test pour le Standard ? "On peut voir chaque semaine ce qu'on a dans le ventre" Interview

Un premier vrai test pour le Standard ? "On peut voir chaque semaine ce qu'on a dans le ventre"

06:20
Nouveau départ pour Arthur Vermeeren ? Le Diable Rouge pourrait encore changer de club

Nouveau départ pour Arthur Vermeeren ? Le Diable Rouge pourrait encore changer de club

07:00
Un défenseur formé au Barça à Anderlecht ? Une nouvelle piste pour les Mauves

Un défenseur formé au Barça à Anderlecht ? Une nouvelle piste pour les Mauves

23:00
Live mercato (31/08) : Domenico Tedesco va accueillir un Belge de plus

Live mercato (31/08) : Domenico Tedesco va accueillir un Belge de plus

22:30
Le Club de Bruges se débarrasse d'un indésirable : l'attaquant rebondit en Allemagne

Le Club de Bruges se débarrasse d'un indésirable : l'attaquant rebondit en Allemagne

31/08

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 3
Standard Standard 2-0 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 4-0 SK Beveren SK Beveren
Charleroi Charleroi 2-0 KV Malines KV Malines
Antwerp Antwerp 4-4 KRC Genk KRC Genk
Lommel SK Lommel SK 4-0 Westerlo Westerlo
FC Bruges FC Bruges 1-0 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
STVV STVV 02/09 Union SG Union SG
La Gantoise La Gantoise 03/09 OH Louvain OH Louvain
Anderlecht Anderlecht 03/09 KV Courtrai KV Courtrai

Dernières réactions

den strep den strep a propos de Un joueur lancé chez les Diables Rouges par Domenico Tedesco en route vers Anderlecht ? Serge Herbiet Serge Herbiet a propos de Le départ d'un titulaire unioniste confirmé à demi-mot : "C'est une période de merde" Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de L'Union SG ne pourra pas recevoir l'Hapoël Beer-Sheva à Louvain : voici pourquoi Union 60 Union 60 a propos de Un ancien Unioniste en route vers un transfert à l'Ajax : il retrouvera un club belge en Coupe d'Europe JoBg JoBg a propos de Forbs exclu face à La Gantoise : Jonathan Lardot revient sur la décision qui a fait débat Union 60 Union 60 a propos de C'est un ancien Mauve qui le dit : Louis Patris pointe la grande différence entre l'Union et Anderlecht den strep den strep a propos de Une claque dont Anderlecht avait besoin : Vitor Bruno est-il vraiment responsable ? Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de Philippe Albert sous le charme d'un cadre de Charleroi : "Sans conteste, l’un des meilleurs joueurs de JPL" Pogi Pogi a propos de Vincent Euvrard : "Le Standard ne méritait pas de gagner" et "Oui, Nkada veut partir" Pogi Pogi a propos de 🎥 Les Carolos furieux… Auraient-ils dû obtenir un penalty ? Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved