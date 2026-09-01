OFFICIEL : Une déception de Genk va tenter de se relancer en Bundesliga 2

Ne faisant plus partie des plans de Jess Thorup à Genk cette saison, l'ailier droit limbourgeois Jarne Steuckers va tenter de relancer sa carrière du côté de Bochum, dans l'antichambre de la Bundesliga.

Jarne Steuckers va poursuivre son aventure en Allemagne. L’ailier belge de 24 ans va quitter provisoirement le Racing Genk pour rejoindre le VfL Bochum, pensionnaire de Bundesliga 2, la deuxième division allemande. Il s'agira d’un prêt jusqu’à la fin de la saison, avec une option d’achat permettant au club allemand de recruter définitivement le joueur.

Un passage décevant à Genk

Il s'agit d'un nouveau tournant dans la carrière de Jarne Steuckers dont le passage à Genk n'aura pas été autant couronné de succès qu'espéré. Arrivé à la Cegeka Arena lors de l’été 2024 en provenance de Saint-Trond, où il s’était particulièrement illustré en marquant 7 fois et en donnant 7 assists en 44 matchs, le Limbourgeois avait signé un contrat courant jusqu’en 2028. Le Racing avait alors déboursé environ 800.000 euros pour s’attacher ses services. Une excellente affaire pensait-on à l'époque.

Après une première période intéressante, Jarne Steuckers a toutefois progressivement perdu sa place dans le onze genkois. La saison dernière, l’ailier avait pourtant délivré 11 passes décisives, mais il ne faisait plus partie des plans prioritaires du club au début de cet exercice. Il n’avait d’ailleurs encore disputé aucune minute avec Genk cette saison avant son départ.

Début de saison difficile pour Bochum

Le Vfl Bochum espère désormais relancer le joueur et profiter de ses qualités offensives. Le club allemand connaît un début de saison compliqué en Bundesliga 2 et a décidé de renforcer son effectif dans les derniers jours du mercato. Jarne Steuckers vient ainsi compléter un recrutement offensif destiné à redynamiser une équipe en quête de résultats. Dans le noyau de Bochum, on retrouve un ancien de Pro League : le milieu de terrain japonais Koji Miyoshi, passé trois saisons par l'Antwerp entre 2020 et 2023.





Ce changement d’environnement représente surtout l’occasion pour Steuckers de retrouver du temps de jeu et de la confiance pour relancer une carrière qui s'est un petit peu enlisée. Genk conserve néanmoins le contrôle sur son avenir grâce à l’option d’achat négociée avec Bochum.