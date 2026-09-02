🎥 "Je suis difficile à battre en un contre un" : la nouvelle recrue de Charleroi, Triston Rowe, se présente



Photo: Royal Charleroi Sporting Club

Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google! Prêté à Annecy, pensionnaire de deuxième division française, la saison dernière, Triston Rowe va découvrir la D1 belge à Charleroi où il a été prêté une saison par Aston Villa, avec option d'achat.



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