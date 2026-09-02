🎥 "Je suis difficile à battre en un contre un" : la nouvelle recrue de Charleroi, Triston Rowe, se présente
Photo: Royal Charleroi Sporting Club
Prêté à Annecy, pensionnaire de deuxième division française, la saison dernière, Triston Rowe va découvrir la D1 belge à Charleroi où il a été prêté une saison par Aston Villa, avec option d'achat.
Triston Rowe se présente
J’ai 19 ans, je viens de Birmingham et j’arrive en provenance d’Aston Villa. Mon surnom est Tris ou Trizy, mais certains m’appellent aussi T.
Je suis difficile à battre en un contre un. J’aime aller de l’avant avec beaucoup d’énergie, mais j’aime aussi défendre et aider l’équipe. J’essaie d’apporter mon énergie pour pousser l’équipe à gagner chaque match.
Je dirais que je suis quelqu’un d’assez relax, mais j’ai aussi un côté un peu plaisantin. Pendant mon temps libre, j’aime jouer aux échecs.
J’ai entendu dire que les supporters sont vraiment bons et qu’ils veulent nous pousser à bien faire, donc j’ai vraiment hâte de jouer devant eux et d’entendre leur ferveur. Je suis impatient. Allez les Zèbres !
🆕 Notre nouveau n°2 nous en dit un peu plus sur lui. 🤳#RCSC #NapoleonScore ⚫️⚪️ pic.twitter.com/OcQEvRGLNQ— Royal Charleroi Sporting Club (@SportCharleroi) September 1, 2026
Prêté à Annecy, pensionnaire de deuxième division française, la saison dernière, Triston Rowe va découvrir la D1 belge à Charleroi où il a été prêté une saison par Aston Villa, avec option d'achat.
Le Sporting de Charleroi a trouvé l'arrière droit qu'il cherchait en vue de cette nouvelle saison. Le club carolo a obtenu le prêt de Triston Rowe, qui débarque du club anglais d'Aston Villa. Le jeune défenseur anglais de 19 ans avait déjà rejoint la Belgique ce mardi afin de finaliser les dernières formalités. Après avoir effectué sa visite médicale, Triston Rowe a officiellement été annoncé. Sa visite médicale est notamment attendue avant l’officialisation du transfert.
Le Sporting de Charleroi est heureux d’annoncer l’arrivée du défenseur Triston Rowe, en provenance d’Aston Villa, sous la forme d’un prêt avec option d’achat. ✍️— Royal Charleroi Sporting Club (@SportCharleroi) September 1, 2026
🔗 https://t.co/3TfBrlnEII#RCSC #NapoleonScore ⚫️⚪️ pic.twitter.com/VC5eYBU945
Triston Rowe débarque donc au Mambourg sous la forme d’un prêt d’une saison. Charleroi a obtenu la préférence du joueur qui était courtisé par plusieurs clubs.
Un passage à Annecy en Ligue 2
Né en octobre 2006, Triston Rowe est un produit de la formation anglaise. Après avoir débuté chez West Bromwich Albion, il a rejoint Aston Villa à l’âge de 14 ans. Il a ensuite gravi les différents échelons de l’académie du club et s’est notamment distingué avec les équipes de jeunes.
International anglais dans les catégories d’âge, il compte notamment une sélection avec les U20. La saison dernière, Aston Villa l’avait envoyé en prêt à Annecy, en Ligue 2. Cette expérience lui a permis de franchir un cap important puisqu’il a disputé 31 rencontres, dont 30 en championnat, inscrivant un but. Il a également délivré deux passes décisives selon les statistiques disponibles.
Un latéral porté vers l'avant
Capable d’évoluer comme arrière droit, mais également plus haut sur le flanc, Triston Rowe présente donc un profil particulièrement intéressant pour Charleroi. Après avoir découvert le football professionnel en France, il vient poursuivre son développement au Pays Noir. Il arrive en plus dans une équipe en grande forme puisque Charleroi a commencé sa saison sur un sans-faute avec quatre succès en autant de rencontres.
Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot