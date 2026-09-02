"Je sentais que cette histoire n’était peut-être pas totalement terminée" : Andi Zeqiri ravi de revenir au Standard

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C'était dans l'air : une saison après son prêt en provenance de Genk, Andi Zeqiri va retrouver Sclessin. Il a été loué par le club polonais de Widzew Łódź, où il se trouvait sur une voie de garage.