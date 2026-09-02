"Je sentais que cette histoire n’était peut-être pas totalement terminée" : Andi Zeqiri ravi de revenir au Standard

Fabien Chaliaud, journaliste football
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"Je sentais que cette histoire n’était peut-être pas totalement terminée" : Andi Zeqiri ravi de revenir au Standard
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C'était dans l'air : une saison après son prêt en provenance de Genk, Andi Zeqiri va retrouver Sclessin. Il a été loué par le club polonais de Widzew Łódź, où il se trouvait sur une voie de garage.

Nicolas Baccus

"Je sentais que cette histoire n’était peut-être pas totalement terminée" : Andi Zeqiri ravi de revenir au Standard

Andi Zeqiri est ravi de faire son retour au Standard de Liège. Le joueur s'est exprimé sur ce que cela représente pour lui de revenir en bord de Meuse.

Il s'est évidemment montré ravi : "Je suis vraiment heureux de revenir au Standard. J’avais une belle connexion avec le club et ses supporters mais malheureusement, je n’avais pas pu rester. Je sentais néanmoins que cette histoire n’était peut-être pas totalement terminée. Je suis maintenant de retour et je vais faire le maximum pour retrouver rapidement mes repères."

C'était dans l'air : une saison après son prêt en provenance de Genk, Andi Zeqiri va retrouver Sclessin. Il a été loué par le club polonais de Widzew Łódź, où il se trouvait sur une voie de garage.

Le Standard de Liège tient son nouvel attaquant, quelques heures après avoir officialisé le départ de Thomas Henry. Après une saison passée en Pologne, Andi Zeqiri va retrouver les bords de Meuse, où il avait déjà évolué avec succès lors de la saison 2024-2025. L’international suisse revient sous la forme d’un prêt d’une saison, assorti d’une option d’achat.

Le retour d'Andi Zeqiri intervient alors que le Standard a profondément remanié son secteur offensif ces derniers jours. Les départs de Thomas Henry, qui s’est engagé avec la Reggiana en Italie, et de Timothé Nkada, prêté à Troyes avec option d’achat, ont notamment libéré de la place dans le noyau liégeois.

Une saison à 10 buts à Sclessin

Zeqiri connaît parfaitement la maison. Prêté par le Racing  Genk lors de l'exercice 2024-2025, le Suisse avait rapidement trouvé ses marques sous le maillot rouche. En 26 apparitions, il avait terminé la saison en plantant 10 roses et en délivrant 4 décisives. Des statistiques qui lui avaient permis d'être le meilleur buteur du Standard à l'époque - les exigences n'étaient pas bien hautes. Le Standard n’avait toutefois pas levé l’option d’achat, jugée trop élevée, et le joueur avait finalement quitté Genk pour rejoindre le Widzew Łódź en Pologne.

Sur une voie de garage en Pologne

Son aventure polonaise ne s’est cependant pas déroulée comme espéré. En manque de temps de jeu et placé sur la voie de garage par son club, Andi Zeqiri souhaitait retrouver un environnement dans lequel il pourrait relancer sa carrière. Le Standard représente donc une destination logique pour un joueur qui avait particulièrement apprécié son premier passage à Sclessin.

Pour les "Rouches", ce retour apporte un profil connu, expérimenté et surtout déjà performant sous les couleurs liégeoises. Reste désormais à savoir s’il parviendra à retrouver rapidement le niveau affiché lors de son premier passage en bord de Meuse.

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