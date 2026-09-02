OFFICIEL : un ailier argentin débarque à l'Union Saint-Gilloise

Fabien Chaliaud, journaliste football
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OFFICIEL : un ailier argentin débarque à l'Union Saint-Gilloise
Photo: Royale Union Saint-Gilloise
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Après avoir annoncé la prolongation de Kevin Mac Allister ce vendredi, l'Union va s'offrir un deuxième joueur argentin : Dylan Aquino va débarquer de Lanus et devrait compenser le départ toujours plus proche de Ousseynou Niang dans les dernières heures du mercato.

Nicolas Baccus

OFFICIEL : un ailier argentin débarque à l'Union Saint-Gilloise

L'Union Saint-Gilloise a officialisé ce mercredi la signature de Dylan Aquino. L'ailier gauche argentin a paraphé un contrat jusqu'au 30 juin 2030 et arrive en provenance de la formation argentine du CA Lanús. Avec cette équipe, il a pris part à 102 matchs et a inscrit 13 buts.

"C’est un rêve de pouvoir franchir le pas vers l’Europe. J’ai hâte de montrer mes qualités techniques et je suis très motivé à l’idée de donner le meilleur de moi-même ici", a déclaré le joueur lors de sa signature chez les Bruxellois.

Florent Malice

Ca se précise pour Aquino : les détails de son arrivée à l'Union

C'est de plus en plus concret : sauf retournement de situation, Dylan Aquino (21 ans) devrait devenir le dernier renfort offensif de l'Union Saint-Gilloise cet été. La Dernière Heure confirme en effet, via l'entourage du joueur, que le joueur argentin est tout proche de s'engager au Parc Duden. Il devrait s'y engager pour quatre saisons. 

Aquino devrait en théorie s'envoler ce dimanche soir pour la Belgique et passer ses tests médicaux à Bruxelles lundi. Sous réserve de réussite de ces derniers, l'USG tiendra donc son nouvel ailier. Son arrivée pourrait permettre à Ousseynou Niang de s'en aller en cas d'offre satisfaisante pour toutes les parties.

Après avoir annoncé la prolongation de Kevin Mac Allister ce vendredi, l'Union va s'offrir un deuxième joueur argentin : Dylan Aquino va débarquer de Lanus et devrait compenser le départ toujours plus proche de Ousseynou Niang dans les dernières heures du mercato.

L’Union Saint-Gilloise devrait annoncer prochainement l'arrivée d'une nouvelle recrue venue d’Argentine. Le club bruxellois a trouvé un accord pour le transfert de Dylan Aquino, jeune ailier de Lanús appelé à découvrir le football européen. L’information a été annoncée ce samedi par le spécialiste argentin du mercato César Luis Merlo, qui indique que Lanús a vendu son joueur à l’Union.

Âgé de 21 ans, Dylan Aquino a été formé à Lanús. Il s’est progressivement imposé au sein de l’équipe première après avoir effectué ses débuts professionnels à seulement 17 ans. Il évolue principalement comme ailier gauche, même s’il est capable de se déplacer sur l’ensemble du front offensif. Droitier et mesurant 1,71 m, il est présenté comme un joueur particulièrement à l’aise dans les situations de percussion.

Une progression remarquée à Lanús

Dylan Aquino a franchi les différents échelons de la formation de Lanús avant de s’installer progressivement dans le groupe professionnel. Son développement a attiré l’attention de plusieurs clubs, notamment grâce à ses prestations récentes. L'Argentin sort notamment d’une saison au cours de laquelle il a inscrit 7 buts et délivré deux passes décisives en 31 apparitions. 

Son expérience ne se limite d’ailleurs pas au championnat argentin. Aquino a également eu l’occasion de se mettre en évidence sur la scène continentale. Il avait notamment marqué contre Fluminense en Copa Sudamericana, contribuant à la qualification de Lanús pour le tour suivant.

International argentin chez les U20, il compte par ailleurs 3 sélections et un but dans cette catégorie d’âge.

Une nouvelle cible dans la stratégie de l’Union

Avec Dylan Aquino, l’Union poursuit une politique qui lui est désormais familière : identifier de jeunes joueurs à fort potentiel sur des marchés moins exposés, leur offrir un environnement propice à leur progression et miser sur leur développement.

Le profil du joueur correspond particulièrement à cette philosophie. Dylan Aquino arrive en Belgique après avoir déjà accumulé une expérience significative au plus haut niveau argentin, mais conserve une importante marge de progression à seulement 21 ans.

L’ailier devra désormais franchir une nouvelle étape dans sa carrière. Le passage du football argentin à la Jupiler Pro League constituera évidemment un changement important, tant sur le plan tactique que physique. Mais son profil offensif pourrait offrir une nouvelle solution à l’Union, notamment dans les situations où le club bruxellois doit faire face à des blocs bas et chercher à créer des différences sur les côtés.

Dixième arrivée de l'été

Cette arrivée confirme en tout cas l’ambition de l’Union sur ce mercato. Le vice-champion de Belgique et vainqueur de la Coupe  signe sa dixième recrue de l'été. L'arrivée de Dylan Aquino devrait probablement compenser le départ toujours plus proche de Ousseynou Niang, alors que le mercato entre dans sa phase finale.

Au Parc Duden, Dylan Aquino retrouvera un compatriote en la personne de Kevin Mac Allister, dont la prolongation de contrat a été annoncée ce vendredi.

Plus tôt dans la journée, l'Union avait officialisé la venue sur le flanc droit de Denzel De Roeve, joueur formé au Club de Bruges et qui évoluait jusqu'ici à Brann, en Norvège.

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