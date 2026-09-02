OFFICIEL : un ailier argentin débarque à l'Union Saint-Gilloise

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Après avoir annoncé la prolongation de Kevin Mac Allister ce vendredi, l'Union va s'offrir un deuxième joueur argentin : Dylan Aquino va débarquer de Lanus et devrait compenser le départ toujours plus proche de Ousseynou Niang dans les dernières heures du mercato.