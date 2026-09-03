🎥 Vincent Kompany a dû apprécier : le tifo complètement fou d'Osnabrück face au Bayern Munich

Le Vfl Osnabrück a été éliminé par le Bayern Munich en Coupe d'Allemagne ce mercredi, après avoir pourtant ouvert le score. Mais le club local a fait le spectacle, avec un superbe but mais aussi un tifo complètement fou en avant-match.

La soirée de Vincent Kompany ce mercredi a été réussie, avec une qualification au final assez aisée du Bayern Munich sur la pelouse du Vfl Osnabrück (1-4), lors du premier tour de Coupe d'Allemagne.

Pourtant, le club de D2 allemande aura vendu chèrement sa peau, en inscrivant un superbe but pour ouvrir le score après 8 minutes de jeu.

Mais c'est en avant-match que le spectacle aura été le plus marquant. Osnabrück avait en effet prévu une animation particulièrement impressionnante en tribunes, avec un tifo peut-être bien inédit dans l'histoire du football allemand.

Une montagne russe en tribunes

Alors que les équipes montaient sur le terrain, les ultras d'Osnabrück ont en effet mis en place un tifo en forme de montagne russe... fonctionnelle : un wagon est sorti de la tribune, occupé par deux supporters, et a effectué un passage derrière les buts.

Un spectacle qui aura poussé l'équipe à marquer en premier, mais qui n'aura pas empêché une défaite logique face à l'ogre bavarois au final. Mais Vincent Kompany a probablement apprécié ce qu'il a vu.



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