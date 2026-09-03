Anderlecht veut s'en séparer, mais refuse de le laisser partir : situation improbable pour Adriano Bertaccini

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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Anderlecht veut s'en séparer, mais refuse de le laisser partir : situation improbable pour Adriano Bertaccini
Photo: © photonews
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Adriano Bertaccini aurait pu retrouver Saint-Trond un an après son départ. Le club limbourgeois est revenu pour son ancien buteur, mais Anderlecht a pris une décision qui pourrait bloquer son départ cet été.

Anderlecht cherche une solution pour Adriano Bertaccini, mais vient de repousser une nouvelle possibilité. Dans les dernières heures du mercato belge, Saint-Trond a tenté de faire revenir son ancien attaquant. Selon Sacha Tavolieri, le STVV proposait un prêt avec option d'achat. Le RSCA n'a pas donné suite.

Le scénario est particulier pour Bertaccini. Il y a un an, Anderlecht déboursait 5,5 millions d'euros pour l'arracher à Saint-Trond. Aujourd'hui, l'attaquant de 26 ans joue peu à Bruxelles et un retour dans le Limbourg s'est présenté avant la fermeture du marché.

Saint-Trond voulait le récupérer

Bertaccini connaît très bien le STVV. C'est là qu'il avait enchaîné les buts et convaincu Anderlecht de miser plusieurs millions d'euros sur lui. Saint-Trond était prêt à l'accueillir une nouvelle fois, mais sous une autre formule : un prêt dans un premier temps, avec la possibilité de l'acheter ensuite.

Servette, Schalke 04 et le Hertha Berlin ont tous étudié son dossier. Les conditions financières fixées par Anderlecht ont compliqué son départ. Le CSKA Moscou s'est manifesté, sans parvenir à attirer le Belge.

Lire aussi… Un artiste sur et en-dehors des terrains, buteur au Mondial : qui est Thelo Aasgaard, recrue surprise du RSCA?

Le temps est presque écoulé

Bertaccini se retrouve à Anderlecht alors que ses perspectives de jouer ont diminué. Danylo Sikan, Mihajlo Cvetkovic et Tawfik Bentayeb sont devant lui dans la hiérarchie en pointe et le Sporting a renforcé ses ailes.

Il reste très peu de temps pour trouver une autre solution. En Belgique, le mercato estival ferme officiellement ses portes ce jeudi 3 septembre 2026 à 23h59. Saint-Trond a attendu les toutes dernières heures pour tenter de récupérer Bertaccini.

À moins d'un changement de position ou de l'arrivée d'un autre club dans les dernières minutes, le Belge devrait rester au Lotto Park. Il faudra voir quelle place Vitor Bruno lui accordera dans les prochains mois.

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