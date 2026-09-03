Charleroi fixé pour l'Union, mais pas encore sur son huis clos : voici quand tombera le verdict

Pas de verdict ce jeudi pour Charleroi. La CBAS rendra sa décision lundi concernant le huis clos, mais le match contre l'Union Saint-Gilloise se jouera avec du public, comme le club l'espérait depuis le début.

Le Sporting de Charleroi devra patienter. Réunie ce jeudi matin pour examiner le dossier des Zèbres, la CBAS ne rendra pas son verdict dans la journée comme le rapport nos confrères de Le Soir. La réponse est attendue lundi. Elle permettra de savoir, sur le plan fédéral, ce qu'il adviendra de la sanction infligée au club après les incidents survenus au Standard lors du derby wallon de la saison passée.

Les supporters de Charleroi peuvent assister à la rencontre face à l'Union Saint-Gilloise

Cette attente ne changera rien au choc de samedi face à l'Union Saint-Gilloise. Cette rencontre pourra se disputer avec les supporters carolos dans les tribunes. Ces derniers jours, les fans de Charleroi ne savaient pas s'ils pourraient assister au match face aux Bruxellois.

Pas possible d'attendre la décision de la CBAS

La situation avait été débloquée lundi par le Tribunal de l'Entreprise du Hainaut, division Charleroi. Celui-ci avait considéré qu'il n'était pas raisonnable d'attendre une décision de la CBAS, qui pouvait tomber deux jours avant la rencontre. Le club devait pouvoir organiser la réception de l'Union dans de bonnes conditions. Le feu vert avait été donné pour ouvrir les tribunes au public.

Le matricule 22 avait écopé d'une rencontre ferme à huis clos, accompagnée de trois autres avec sursis. Le club a contesté cette décision et attend que la CBAS tranche définitivement le dossier. L'audience de ce jeudi matin constituait une nouvelle étape importante, mais Charleroi devra patienter quatre jours supplémentaires avant d'être fixé sur sa sanction.



Si la CBAS confirme le match à huis clos, la sanction sera simplement reportée à une prochaine rencontre à domicile. Elle ne pourra plus concerner la venue de l'Union, puisque la présence du public a été autorisée pour samedi.