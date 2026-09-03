Un Anderlechtois frustre Vitor Bruno : "Je n'arrive pas à tirer le meilleur de lui"

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Un Anderlechtois frustre Vitor Bruno : "Je n'arrive pas à tirer le meilleur de lui"
Photo: © photonews
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À moins d'un départ dans la dernière ligne droite du mercato, Mario Stroeykens devrait rester à Anderlecht cette saison. Pourtant, avec le nombre de transferts effectués, il ne devrait pas obtenir beaucoup de temps de jeu. Vitor Bruno apprécie le profil du jeune anderlechtois, mais ne parvient pas à en tirer le meilleur, et cela le déçoit fortement.

Quel est le problème avec Mario Stroeykens au RSC Anderlecht ? En octobre dernier, le club annonçait avec fierté que son "ket" de Neerpede prolongeait jusqu'en 2028, lui qui arrivait en fin de contrat en juin 2026. Pas de départ gratuit, donc, au contraire de Yari Verschaeren qui a quitté le RSCA cet été par la petite porte.

Mais on se rapproche de plus en plus d'un départ par la petite porte aussi pour Stroeykens, alors que sa prolongation de contrat avait pour but d'en tirer un maximum d'argent le jour de son départ. La saison passée, "Super Mario" a disputé 30 matchs pour un but et un assist, souffrant de blessures récurrentes et ne convaincant pas une fois sur le terrain.

Vitor Bruno laisse la porte ouverte à Stroeykens, mais...

Et cette saison, Mario Stroeykens semble poussé vers la sortie. Sous Vitor Bruno, il n'a pas disputé une seule minute, et n'a même pas pris place sur le banc en championnat. Antoine Sibierski ne compte pas sur lui et a renforcé les postes offensifs sans tenir compte de Stroeykens, qui peut évoluer à de nombreux postes offensifs.

"J'ai eu une discussion avec Mario il y a quelques semaines. Ca me frustre quand je ne parviens pas à tirer le maximum d'un joueur", regrette Vitor Bruno en conférence de presse à ce sujet. "Quand je suis venu il y a deux ans avec le FC Porto à Anderlecht en Europa League, Mario était l'un des joueurs que nous craignions le plus. Il m'impressionnait", révèle le Portugais.

Mais ce Stroeykens-là n'a plus été vu au Lotto Park depuis longtemps. "Ca me fait mal de ne pas réussir à exploiter son talent au mieux", conclut Bruno, qui n'a pas voulu évoquer un transfert du joueur. 

Lire aussi… Anderlecht ne recrute pas que sur le terrain : un véritable ténor pour défendre Marc Coucke

Il y a plusieurs jours, Mario Stroeykens était cité au Werder Brême ; aucun développement dans le dossier n'a suivi et le mercato allemand a fermé ses portes. Les seules options qu'il lui reste semblent la Turquie ou une destination plus exotique, mais le joueur refuse depuis longtemps de s'y résigner...

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