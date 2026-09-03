OFFICIEL : Ousseynou Niang quitte l'Union Saint-Gilloise et rejoint un autre club de Pro League

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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OFFICIEL : Ousseynou Niang quitte l'Union Saint-Gilloise et rejoint un autre club de Pro League
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Ousseynou Niang quitte l'Union Saint-Gilloise et rejoint Zulte Waregem. Le Sénégalais a paraphé un contrat de deux saisons, assorti de deux années supplémentaires en option. Le milieu gauche avait quelque peu perdu sa place dans la hiérarchie à l'Union Saint-Gilloise et rejoint donc les Boeren afin d'obtenir plus de temps de jeu.

Le joueur de 24 ans avait rejoint l'Union Saint-Gilloise à l'été 2024 en provenance de Riga. Il a montré de belles choses sous les couleurs unionistes, mais a progressivement perdu du terrain dans la hiérarchie.

Ousseynou Niang avait perdu du terrain à l'Union

Cette saison, Ousseynou Niang a pris part à deux rencontres de championnat, dont une en tant que titulaire lors de la large victoire de l'Union face à Westerlo (1-5) dans le cadre de la première journée de Pro League. Il a également disputé quelques minutes lors de la double confrontation face à Bodø/Glimt au troisième tour préliminaire de la Ligue des champions (3-3 à l'aller, 3-2 après prolongation au retour), ainsi que lors de la Supercoupe de Belgique remportée aux tirs au but par les Bruxellois face au Club de Bruges (1-1, 5-4 t.a.b.).

Son dernier match avec les Unionistes était d'ailleurs face à... Zulte Waregem. En effet, lors du partage 0-0 entre les deux équipes au Stade Joseph Marien, il avait disputé une vingtaine de minutes de jeu.

Au total, il a disputé 81 matchs, marqué quatre buts et délivré neuf assists avec les Unionistes.

Les premiers mots d'Ousseynou Niang sous les couleurs de sa nouvelle équipe Zulte Waregem

Le joueur a exprimé ses premiers mots sous ses nouvelles couleurs : "J'ai déjà joué deux fois contre Zulte Waregem et le club m'a toujours laissé une bonne impression. Ces derniers jours, j'ai également appelé Diop et il ne m'a dit que du positif sur Zulte Waregem."

"Quand on regarde le style de jeu et la qualité du football pratiqué ici, j'espère que mes qualités pourront rapidement apporter une plus-value à l'équipe. Avec mes coéquipiers, j'espère pouvoir rapidement offrir de beaux moments aux supporters", a-t-il conclu.

Lire aussi… OFFICIEL : un jeune talent japonais débarque à Charleroi

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