OFFICIEL : un jeune talent japonais débarque à Charleroi

Le Sporting de Charleroi a officialisé ce jeudi la signature de Gaku Nawata, jeune attaquant de 20 ans. Il rejoint les Zèbres en provenance du Gamba Osaka. Le joueur japonais a paraphé un contrat sous la forme d’un prêt jusqu’en fin de saison. Une option d’achat est incluse dans le deal.

Les Carolos ont annoncé la signature de leur joueur via une vidéo originale sous forme d’animé inspirée de Blue Lock. "Bienvenue dans le Blue Lock belge !", est-il écrit dans la publication. Blue Lock est un célèbre manga japonais, qui a été adapté en animé, consacré au développement de jeunes talents dans le football.

"Joueur offensif capable d’évoluer sur les deux ailes, Gaku s’est notamment illustré sur la scène continentale en remportant l’AFC Champions League Two, l’équivalent asiatique de l’Europa League, compétition au cours de laquelle il a inscrit 3 buts en 5 rencontres", a présenté le Sporting de Charleroi dans un communiqué.

"Considéré comme l’un des jeunes talents prometteurs du football japonais, l’international U23 s’apprête désormais à découvrir le football européen et vient renforcer les options offensives à la disposition de Mario Kohnen. Bienvenue au Pays Noir, Gaku !."

Des statistiques prometteuses au Japon

La saison dernière, Gaku Nawata a disputé un total de 16 matchs avec le Gamba Osaka. Il a planté cinq buts et délivré deux assists. Avec le club japonais, il compte au total un bilan de 26 apparitions pour six buts inscrits et deux assists délivrés. Avant d’évoluer au sein de ce club japonais, il évoluait sous les couleurs de la Kamimura Gakuen High School. Avec cette équipe de jeunes, qu’il a quittée pour rejoindre le Gamba Osaka en février 2025, il a disputé 34 matchs, marqué 23 buts et délivré 13 assists.



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Désormais, il est prêt pour son tout premier défi en dehors du Japon. Il tentera de s’imposer chez les Zèbres.