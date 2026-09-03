Un international congolais présent au Mondial débarque de Bundesliga en Jupiler Pro League

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Photo: © photonews
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Très joli coup réalisé par Saint-Trond sur le marché des transferts. Les Canaris viennent en effet d'accueillir Nathanaël Mbuku, international congolais, en prêt depuis Augsbourg. L'ailier a participé à la Coupe du Monde 2026 avec les Léopards.

C'est un sacré coup que vient d'annoncer officiellement STVV : Nathanaël Mbuku (24 ans) débarque au Stayen en prêt depuis le FC Augsbourg. L’international congolais peut évoluer aussi bien à gauche qu’à droite, et est également capable de jouer en numéro dix. Arbnor Muja, entre autres, accueille ainsi un sérieux concurrent supplémentaire.

Mbuku possède déjà une solide expérience au plus haut niveau. À l’âge de 17 ans, il a fait ses débuts en Ligue 1 avec le Stade de Reims, avant de rejoindre Augsbourg. Depuis l’Allemagne, il a ensuite été prêté notamment à l’AS Saint-Étienne, au Dinamo Zagreb et à Montpellier. La saison dernière,  Mbuku y a inscrit quatre buts et délivré six passes décisives en Ligue 2.

Un Mondialiste au Stayen 

Né en France, Mbuku a opté pour la RDC et compte 22 caps avec les Léopards. Il a été repris par Sébastien Desabre lors de la Coupe du Monde 2026, et était titulaire face à l'Ouzbékistan lors du troisième match de poules, puis face à l'Angleterre en 16e de finale. 

Le STVV voit en lui un joueur capable d’apporter davantage de danger grâce à sa vitesse et à ses qualités de dribble. "Il peut jouer sur les deux flancs ainsi qu’en numéro dix. Cette polyvalence constitue un atout important", explique le club.

De son côté, Mbuku se réjouit déjà de sa nouvelle aventure à Saint-Trond. "J’espère rapidement pouvoir laisser mon empreinte et être utile au STVV. Je sais que les supporters sont à fond derrière leur équipe. Je veux leur rendre cette confiance par des actions, des assists et des buts". 

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