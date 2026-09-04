Courtrai repart frustré du Lotto Park : "On méritait un point, Anderlecht a vraiment eu du mal"

Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Dans un début de saison très compliqué, Courtrai a tenu la dragée haute au Sporting d'Anderlecht ce jeudi soir. En étant certes dominés, les Kerels n'ont concédé qu'un but et sont passés à quelques centimètres d'égaliser au Lotto Park, via Koyalipou. Le KVK est cependant toujours bloqué dans les starting-blocks à l'aube d'un derby déjà crucial face à Zulte Waregem.

D'une déviation subtile sur un centre de Podgoreanu, Goduine Koyalipou a bien failli donner l'égalisation à Courtrai sur la pelouse du Sporting d'Anderlecht, ce jeudi soir. Manque de bol pour les Kerels, qui ont gardé la tête haute durant toute la rencontre mais qui se sont finalement inclinés au Lotto Park.

"On méritait un point et c'est amer de repartir bredouilles semaine après semaine", pestait Jelle van Landschoot au coup de sifflet final. "On était bien organisés, même si on a eu du mal en début de match. On a tenu bon et Anderlecht a eu du mal à percer notre défense."

Mais face aux ténors du championnat, un petit détail peut faire la différence, et Danylo Sikan en a profité. "À un moment donné, on était mal placés et on l'a payé cher. C'était très dur, juste avant la mi-temps. À Anderlecht, on sait que ça va être difficile. On a continué à presser, même si on ne s'est pas créé beaucoup d'occasions franches. Qui sait, ce poteau aurait pu faire mouche et on serait repartis avec un point."

Courtrai était à quelques centimètres du 1-1, mais repart encore bredouille

Avec quatre défaites, un but marqué pour dix encaissés, les voyants sont déjà presque aussi rouges que le maillot domicile, à Courtrai. Il y a toutefois du positif à retenir de cette défaite, notait Harrison Murray-Campbell. "C'est évidemment décevant de ne pas encore avoir de points, mais l'ambiance reste positive. Nous avons joué avec beaucoup d'énergie et avons été très compacts."

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Pour Courtrai, le derby de la semaine prochaine face à Zulte Waregem sera déjà crucial. "Ce match est extrêmement important et nous allons nous battre jusqu'au bout pour nos supporters", a conclu le défenseur central anglais de 20 ans.