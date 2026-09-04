Les supporters d'Anderlecht pourront-ils se rendre à Marseille en janvier ? Rien n'est moins sûr...

La rencontre européenne face à l'Olympique Lyonnais revêt une importance particulière pour une partie des supporters d'Anderlecht. Les supporters des deux clubs entretiennent des liens d'amitié étroits depuis des années. Cependant, cette bonne relation pourrait aussi avoir une conséquence inattendue pour une autre joute européenne des Mauves cette saison.

Anderlecht devra en effet se rendre à Marseille en janvier. Et c’est précisément là que réside toute la sensibilité de la situation. Une rivalité très forte oppose depuis de nombreuses années les supporters de l’Olympique Lyonnais et de l’Olympique de Marseille. Les autorités françaises sont par ailleurs parfaitement conscientes des liens qui unissent les supporters lyonnais et anderlechtois.

La crainte de problèmes à Marseille

L’amitié entre les groupes de supporters ne constitue évidemment pas un problème en soi, mais elle pourrait être prise en compte dans l’analyse de sécurité du match à Marseille. Les autorités pourraient craindre que la présence de supporters d’Anderlecht n’entraîne des tensions supplémentaires, au vu de l’hostilité marquée entre Marseille et Lyon.

Une interdiction de déplacement pour les supporters visiteurs d’Anderlecht pourrait donc faire partie des scénarios envisagés. On ignore pour l’instant si les autorités françaises s’orienteront réellement dans cette direction, mais les relations entre les supporters rendent la situation particulièrement délicate.

Les fans ont déjà planifié leur voyage

Une telle décision serait particulièrement difficile à accepter pour une partie des supporters d’Anderlecht, certains ayant déjà commencé à préparer leur voyage vers le sud de la France.

Le match au Stade Vélodrome n’est prévu qu’en janvier, ce qui laisse encore du temps pour déterminer les mesures de sécurité. Néanmoins, le lien particulier entre les supporters d’Anderlecht et de Lyon pourrait devenir un facteur important dans cette décision.





Pour les supporters mauves et blancs, il faudra donc surtout patienter. La rencontre européenne face à Lyon est d’abord au programme, et l’amitié entre les deux groupes de supporters sera sans aucun doute visible. Quelques mois plus tard, ce même lien pourrait toutefois avoir pour conséquence que les supporters d’Anderlecht ne soient pas autorisés à se rendre à Marseille.