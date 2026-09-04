Un retour dans son ancien club était proche : transfert de dernière minute avorté à Genk

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Un retour dans son ancien club était proche : transfert de dernière minute avorté à Genk
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En manque de temps de jeu au Racing Genk et même reconverti en défenseur central par Jess Thorup, Nikolas Sattlberger aurait pu quitter le Limbourg dans les dernières heures du mercato. Un retour au Rapid Vienne était évoqué, mais il n'aura finalement pas lieu. Le milieu de terrain de formation va donc devoir continuer à se battre pour sa place dans les prochaines semaines, en attendant probablement le mois de janvier.

Nikolas Sattlberger devrait rester un joueur du Racing Genk. Un retour au Rapid Vienne avait été évoqué ces derniers jours, mais selon le média autrichien LAOLA1, ce transfert n’aura pas lieu. Le milieu de terrain de 22 ans restera donc dans le Limbourg, où la concurrence est particulièrement forte à son poste.

Le Rapid a dû se mettre à la recherche d’un nouveau milieu défensif en cette fin de mercato après le départ de Romeo Amane à Anderlecht. Le club s’est donc tourné vers la Jupiler Pro League, où Sattlberger constituait un choix logique. Il connaît parfaitement le Rapid et dispose de peu de temps de jeu à Genk.

Sattlberger a été formé au Rapid Vienne jusqu'à rejoindre l'équipe première. Avant son départ pour la Belgique, il avait disputé 44 rencontres pour le club de première division autrichienne, délivrant une passe décisive. Genk avait déboursé environ 2,5 millions d’euros pour l’attirer à la Cegeka Arena il y a près de deux ans.

Un retour au Rapid Vienne qui tombe à l’eau

Depuis lors, l’Autrichien a disputé 69 matches avec le Racing Genk. Son bilan s’élève à un but et quatre passes décisives. Cela ne lui a toutefois pas permis de décrocher une place de titulaire régulière. La saison dernière déjà, Sattlberger devait souvent se contenter d’un rôle de remplaçant.

Cet été, Genk a tenté d’élargir ses possibilités. Le milieu de terrain, qui mesure plus de 1,90 mètre, a également été préparé à évoluer comme défenseur central. Lors de la première journée contre Zulte Waregem, il était directement titularisé à cette position. Son temps de jeu a ensuite de nouveau diminué. Sattlberger est encore monté au jeu contre Westerlo et l’Antwerp, mais il est resté sur le banc durant l’intégralité de la rencontre face à Beveren.

Un départ vers le Rapid aurait pu lui offrir de meilleures perspectives, mais cette piste est désormais abandonnée. Nikolas Sattlberger va donc devoir se battre pour sa place à Genk, lui qui ne part pas avec la faveur des pronostics. Peut-être le mercato hivernal pourra-t-il lui offrir une porte de sortie ?

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Antwerp Antwerp 4-4 KRC Genk KRC Genk
Lommel SK Lommel SK 4-0 Westerlo Westerlo
FC Bruges FC Bruges 1-0 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
STVV STVV 0-3 Union SG Union SG
La Gantoise La Gantoise 1-0 OH Louvain OH Louvain
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