La Louvière au tapis : les Loups balayés au Stayen

Chafik Ouassal, journaliste football
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La Louvière au tapis : les Loups balayés au Stayen
Photo: © photonews
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Un déplacement compliqué au Stayen attendait les Loups ce soir. Ils sont loin d'un début de saison de rêve avec 1 point sur 12 au compteur. Mais après un 0 sur 9, ils ont réussi à décrocher un premier point lors de la journée précédente contre Malines.

STVV prenait rapidement les choses en main dans ce match, face à des Loups regroupés. Les Canaris dominaient sans toutefois se montrer dangereux. Toutefois, au quart d'heure, la frappe puissante de Vanwesemael passait tout près du but de Peano.

Vers la demi-heure de jeu, avec une possession de balle à hauteur de 75%, les locaux restaient à l'initiative mais toujours sans occasion vraiment notable.

Peano sauve les meubles

Alors que Sissako passait tout près d'ouvrir le score (25e), Peano sauvait La Louvière dix minutes plus tard en détournant une frappe à bout portant de Vanwesemael. Mais peu après, le Stayen réclamait un penalty. Nkoa tombait dans la surface et voyait le ballon atterrir sur son bras. La VAR ne confirmait cependant pas de penalty.

Toutefois, STVV ouvrait finalement le score logiquement après une belle percée de Matsuzawa. Le Japonais débordait sur le flanc droit et centrait vers Merlen, qui se trouvait seul au point de penalty pour inscrire son 3e but de la saison juste avant le repos.

Après le repos, Vanwesemael (55e) doublait l'avance sur une superbe action de Merlen à l’origine. Le Français feintait Okou dans la surface et adressait ensuite un magnifique centre de l’extérieur du pied à Vanwesemael qui doublait la mise.

La Louvière au tapis

Edward Still lançait Gillot et Tajaouart dans le bain à l'heure de jeu pour espérer une réaction. Et les visiteurs commençaient enfin à conserver le ballon plus longtemps face à des Limbourgeois qui se repliaient avec leur avance confortable.

Finalement, STVV faisait plier le match Bazdar (73e) complètement seul au second poteau, n'a aucun mal à marquer de la tête le 3-0 à un quart d'heure de la fin. Ce même Bazdar (80e) scellait définitivement le match à 4-0 peu après, idéalement servi par Matsuzawa.

La Louvière repart bredouille du Stayen et reste bloquée à 1 point au classement, avant d'accueillir Courtrai lors d ela prochaine journée.

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