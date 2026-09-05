Le Club de Bruges mis en difficulté par Lommel : Hans Vanaken aurait aimé voir autre chose

Hans Vanaken est revenu sur le match face à Lommel et sur les difficultés rencontrées par le Club de Bruges au cours de la rencontre.

"Mon filleul a pu m'accompagner sur le terrain. Ma famille était là, mon père et mon frère ont donné le coup d'envoi. Tous ces éléments ont rendu ce moment spécial. À la fin, les supporters m'ont applaudi. Je suis heureux d'avoir pu rejouer ici", a raconté Vanaken après la victoire 0-1 sur la pelouse de Lommel SK.

Le Club de Bruges s'est créé les meilleures occasions en première période, mais a eu besoin d'un but contre son camp de Timothy Eyoma pour prendre l'avantage. Lommel est resté dans le match et a contraint les Blauw en Zwart à rester concentrés.

Vanaken a vu le Club souffrir

Vanaken estimait que le Club s'était procuré suffisamment d'occasions, mais il a pointé les difficultés rencontrées par son équipe. La manière dont Lommel s'appuyait sur son attaquant a posé des problèmes à la défense brugeoise.

"En première période, nous avons eu les meilleures occasions de marquer. Nous avons pris l'avantage sur un but contre son camp. Leur grand attaquant constitue un bon point d'appui. Nous avons eu du mal à le contrôler. Ils ne se sont pas créé beaucoup d'occasions aujourd'hui".

Le Club n'a pas encaissé de but, a concédé peu d'occasions franches et aurait pu creuser plus l'écart.



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Les espaces sur les flancs trop peu exploités

"Au final, beaucoup de choses peuvent être améliorées, mais quand on gagne 0-1, qu'on garde le clean sheet et qu'on a des possibilités de marquer, il faut souligner les aspects positifs", a déclaré Vanaken.

"Les espaces se trouvaient sur les flancs face à Lommel. Selon moi, nous n'avons pas suffisamment su en profiter. Nous devrons analyser plus tard ce qui n'a pas fonctionné".