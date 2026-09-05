L'un des meilleurs mercatos de Belgique ? Genk a bien joué son coup cet été

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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L'un des meilleurs mercatos de Belgique ? Genk a bien joué son coup cet été
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Genk a profité du mercato pour revoir une grande partie de son effectif. Des jeunes sont partis vers de grands clubs européens et plusieurs recrues ont débarqué dans le Limbourg.

Le KRC Genk a largement remodelé son effectif cet été. Plusieurs joueurs importants ont quitté le Limbourg et les dirigeants ont profité de ces départs pour récupérer une grosse somme. Au total, les différentes ventes ont rapporté environ 74 millions d'euros. Une partie de cet argent a directement été utilisée pour reconstruire l'équipe, avec 32,7 millions dépensés sur le marché des transferts.

Le club a changé plusieurs pièces de son onze tout en terminant le mercato avec une balance largement positive. Une situation qui lui a permis de recruter sans dépenser tout l'argent récupéré.

Pour Jess Thorup, le mercato de Genk est réussi. "Je pense que le club a réalisé un excellent mercato. Chaque poste est couvert par au moins deux joueurs. J'ai le sentiment que nous sommes plus forts qu'à mon arrivée. Les transferts de Lucca et de Kos Karetsas (Dortmund) en particulier ont été spectaculaires".

Kos Karetsas et Lucca Brughmans ont rempli les caisses de Genk

Les deux opérations les plus importantes concernent Kos Karetsas et Lucca Brughmans. Le premier a pris la direction du Borussia Dortmund contre 30 millions d'euros, hors bonus. Brughmans a été acheté par Liverpool pour 33 millions d'euros, mais il ne quitte pas Genk.

Dans la foulée de son transfert, le jeune Belge a été prêté au club limbourgeois jusqu'à la fin de la saison. Genk récupère une somme importante tout en conservant son joueur quelques mois supplémentaires. Les départs d'El Ouahdi, vendu pour 8 millions et de Yira Sor pour 3 millions, complètent les principales ventes du mercato.

Genk a dépensé 32,7 millions pour se renforcer

Avec l'argent récupéré sur les ventes, Genk a recruté plusieurs joueurs. Le plus gros transfert est celui de Rafiu Durosinmi. L'attaquant est arrivé de Pise pour 10,5 millions d'euros. Genk a payé 5,5 millions pour faire venir Jeppe Erenbjerg de Zulte. Jerry Afriyie a coûté 5 millions d'euros. L'avant-centre arrive d'Al-Qadsiah (Arabie Saoudite) et vient renforcer une attaque qui a changé cet été. Genk a misé sur plusieurs nouveaux joueurs devant.

La défense n'a pas été oubliée. Milan Roganovic a été recruté au Partizan pour 3,5 millions d'euros afin d'occuper le poste d'arrière droit. Dans l'axe, Christiaan Ravych a traversé la Belgique puisque Genk a versé 3,2 millions au Cercle de Bruges pour le récupérer. Kevin Amaro, lui aussi arrière droit, est arrivé pour 3 millions en provenance du Liverpool FC de Montevideo, en Uruguay. Tobe Leysen (gardien de but) fait partie des joueurs recrutés par le club limbourgeois durant ce mercato. Genk a réparti ses investissements sur plusieurs postes plutôt que de consacrer la majorité de son budget à une seule recrue.

Le club a vendu pour environ 74 millions d'euros et en a réinvesti 32,7, soit une différence supérieure à 40 millions. Genk sort de ce mercato avec un effectif qui a beaucoup changé.

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