Neymar tacle... son propre club pour l'état du gazon, et se blesse pour plusieurs semaines

Cette fois, on peut dire que Neymar avait raison de se plaindre. La star brésilienne a publiquement critiqué l'état de la pelouse de son propre club, Santos, avant la rencontre contre Palmeiras. Il est sorti blessé.

Santos, l'équipe de Neymar, a été éliminée en quarts de finale de la Coupe du Brésil. Après s'être incliné 3-0 au match aller, l'équipe de Rio de Janeiro n'est pas parvenue à refaire son retard à domicile (0-0). Neymar (34 ans), lui, est sorti blessé et devrait manquer plusieurs semaines de compétition.

Après la rencontre, la star brésilienne s'est plainte de l'état du terrain via les réseaux sociaux, n'hésitant pas à tacler publiquement les responsables. Il a tout de même commencé par un message à l'attention de ses supporters.

Neymar s'en prend aux responsables du terrain

"Quelle belle fête les supporters ont faite ce soir ! Nous avons joué l'une de nos meilleures mi-temps, mais ne sommes pas parvenus à nous qualifier. Ca arrive", entame Neymar via Instagram, avant de souligner l'état de la pelouse.

"Je voudrais personnellement féliciter la personne responsable pour l'état du terrain. C'est le pire gazon que le terrain ait jamais connu", lâche-t-il. "Incroyable. Nous n'avons pas seulement joué contre l'adversaire mais aussi contre le terrain".



Neymar n'est pas le seul joueur à avoir dû quitter la pelouse. "Pas étonnant que trois joueurs soient sortis blessés en première mi-temps. Félicitations. Vraiment un job de merde", conclut le Brésilien, visiblement très remonté.