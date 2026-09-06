Challenger Pro League : l'AS Eupen l'emporte, large défaite pour le Sporting Hasselt

Plusieurs matchs étaient au programme ce week-end en Challenger Pro League. L'AS Eupen, très ambitieuse, s'est imposée de justesse au Club NXT. Le Jong Genk a écrasé le promu, Hasselt.

Ce samedi, l'AS Eupen se déplaçait du côté du Club NXT, les U23 brugeois. Et les Pandas ont dû se contenter d'une victoire sur la plus petite des marges (0-1), et via un but tombé tardivement. Il a en effet fallu attendre la 87e minute pour que la situation soit débloquée.

Sur une passe d'Isaac Nuhu, Chris-Kévin Nadje s'est retrouvé en face-à-face avec le gardien brugeois qu'il a effacé avant d'enfin ouvrir le score pour l'AS Eupen. Les germanophones s'offrent donc la deuxième victoire de leur saison en trois matchs.

Le Sporting Hasselt prend une claque

Du côté du Sporting Hasselt, promu et arrivé en Challenger Pro League avec de l'ambition, on a pris la mesure de l'écart entre la D1 VV et l'antichambre de l'élite. Les Limbourgeois ont pris une véritable claque chez leurs voisins du Jong Genk.

Les U23 du KRC Genk l'ont largement emporté sur le score de 3 buts à 0, infligeant à Hasselt sa deuxième défaite consécutive. Le promu avait entamé la saison avec deux victoires mais accuse le coup après s'être déjà incliné contre les jeunes de La Gantoise.



Plus tôt dans la journée, Le Jong Gent recevait le RSCA Futures. Les deux équipes se sont quittées dos-à-dos (2-2). Un match marqué par le retour sur les terrains de Matisse Samois, neuf mois après sa grave blessure aux ligaments croisés.