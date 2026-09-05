Il était proche des Diables : un Gantois fait son retour après 252 jours loin des terrains

Après plus de neuf mois d'absence, Matisse Samoise a enfin pu faire son grand retour sur les terrains. Le latéral gantois a disputé une mi-temps avec le Jong Gent contre le RSCA Futures ce vendredi en Challenger Pro League, 252 jours après avoir subi une rupture des ligaments croisés.

C'était un moment d'émotion ce vendredi soir pour Matisse Samoise (24 ans). Le latéral de La Gantoise a en effet enfin pu faire son retour sur les terrains face au RSCA Futures, avec les U23 des Buffalos. Samoise était titulaire avec le Jong Gent, et a disputé une mi-temps, retrouvant les terrains un peu moins de neuf mois après sa rupture des ligaments croisés.

Pour Samoise, c'est un énorme soulagement. Sa dernière apparition avec La Gantoise datait de fin décembre 2025, face au KVC Westerlo. Le produit du centre de formation gantois s'était blessé et il était très vite apparu clair que le verdict serait sévère. Un scanner avait confirmé la gravité de la blessure dès le lendemain.

L’intervention chirurgicale avait été réalisée dès début janvier par le docteur Pieter Byn. La Gantoise avait à l'époque évoqué une revalidation d'environ neuf mois : Matisse Samoise est donc un peu en avance sur les pronostics.

Matisse Samoise s'était blessé au pire moment

Cette blessure est survenue à un moment particulièrement frustrant pour Samoise. Ces dernières années, l’ailier était devenu un élément incontournable des Buffalos et disputait une excellente saison, qui en faisait l'une des surprises potentielles parfois citées pour intégrer le noyau des Diables Rouges.

Pour La Gantoise, c'était évidemment un coup dur, Samoise étant un élément important de l'équipe en plus d'être un joueur très apprécié du public. Entre-temps, Samoise a travaillé dur dans l’ombre à son retour. En mai, il avait encore expliqué avoir volontairement pris un peu de distance avec le football durant sa rééducation, avant de se consacrer pleinement à sa rééducation.





Après ces débuts avec le Jong Gent, il reste désormais à savoir quand Matisse Samoise sera prêt à retrouver l'équipe A et la Jupiler Pro League. Le plus important était ailleurs dans un premier temps.