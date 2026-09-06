Les grandes ambitions d'une recrue de l'été à Genk : "Veut-on le titre ? Oui, exactement !"

Le Racing Genk se déplace dimanche soir au Lotto Park pour un duel à la fois important et particulièrement intéressant face à Anderlecht. Dans le camp limbourgeois, Jeppe Erenbjerg se montre ambitieux.

Le club limbourgeois pourra-t-il une nouvelle fois compter sur les passes décisives et les belles actions de Jeppe Erenbjerg ? Le nouveau venu affiche en tout cas de très grandes ambitions avec son nouveau club.

Jeppe Erenbjerg est la première recrue estivale de Genk. Le Danois de 26 ans est arrivé, fin juin, en provenance de Zulte Waregem et a signé un contrat jusqu’à l’été 2030 à la Cegeka Arena. Le montant du transfert dépasserait les 6 millions d’euros.

Zulte Waregem avait recruté Jeppe Erenbjerg en 2024 dans le club danois de B.93. À l’époque, l'Essevee n’avait déboursé que 300 000 euros. Depuis, le site Transfermarkt estime sa valeur marchande à trois millions d’euros, mais Zulte Waregem a finalement récupéré plus du double de cette somme lors du transfert du Danois vers le Limbourg.

Un homme à 6 millions

Cette situation engendre évidemment une certaine pression sur les épaules d’Erenbjerg, qui a déjà montré de belles choses sous le maillot de Genk depuis son arrivée. Il devra encore le démontrer ce soir au Lotto Park face à Anderlecht.

Car Genk nourrit de grandes ambitions cette saison et entend à nouveau jouer les premiers rôles. Après sa défaite contre Zulte Waregem, le club limbourgeois a pris 7 points sur 9. Un succès à Anderlecht constituerait donc une excellente opération dans la course aux premières places du classement.



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Erenbjerg vise très haut avec Genk

"Dans un grand club, il faut être performant dès le premier jour", reconnaît Jeppe Erenbjerg dans un entretien accordé à De Zondag. Le Danois travaille d’ailleurs avec un préparateur mental. Pour lui, le lien entre bien-être personnel et performances sportives est évident : "Si vous êtes heureux en dehors du terrain, cela se ressent aussi sur le terrain."

Et avec Genk, Jeppe Erenbjerg compte clairement voir grand. "Le potentiel est énorme et très prometteur. L’objectif est de jouer les premiers rôles. Et pour le titre ? Exactement", affirme-t-il sans détour.

Pour commencer, il faudra donc aller chercher une victoire au Lotto Park. Et au vu des ambitions affichées par Erenbjerg et Genk, le ton est donné.