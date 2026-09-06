Première claque de la saison pour la RAAL : "On n'a pas existé"

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Première claque de la saison pour la RAAL : "On n'a pas existé"
Photo: © photonews
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Pour la première fois de la saison, la RAAL a vécu un véritable jour sans. Une semaine après avoir pris son premier point de façon convaincante contre Malines, La Louvière a pris l'eau à Saint-Trond, s'inclinant 4 buts à 0. Edward Still ne se cachait pas après la défaite.

Si La Louvière n'avait jusqu'à présent pris qu'un seul point cette saison, les Loups n'avaient encore jamais vraiment été humiliés. Ils méritaient probablement un point sur la pelouse du RSC Anderlecht, par exemple, et avaient montré de belles choses face au KV Malines la semaine passée. Mais ce samedi au Stayen, ils n'ont pas existé.

Ce sont d'ailleurs les mots exacts employés par Edward Still en conférence de presse d'après-match. L'entraîneur de la RAAL était profondément déçu du match de son équipe.

"Nous avons eu trop peu de justesse technique pour avoir la maîtrise en première mi-temps. Chaque fois qu'on récupérait, il y avait du déchet, contrairement à la semaine dernière", regrette-t-il dans des propos relayés par La Dernière Heure.

La RAAL a pris sa première claque de la saison

Et en seconde période, la RAAL a craqué, prenant trois buts de plus pour finalement s'incliner lourdement. "On peut faire toutes les analyses possibles, nous n'avons simplement pas fait un bon match. Au contraire des matchs précédents où on pouvait trouver du positif, il n'y a rien à retirer de positif ici", regrette Edward Still.

"En face, il y avait une belle équipe dont on a pu voir les automatismes, ils trouvaient facilement l'homme libre. Tandis que nous, nous n'avons pas existé. C'est une tache noire dans ce début de saison", conclut le coach des Loups avec franchise. 

Lire aussi… La Louvière au tapis : les Loups balayés au Stayen

Au classement, La Louvière reste 16e devant OHL et le KV Courtrai, qui ne comptent aucun point. Le KVK reçoit Zulte Waregem ce dimanche tandis que Louvain se rend à Beveren. Les Loups pourraient donc bien terminer le week-end dans la zone rouge. 

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